La trastienda del primer acto de Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, en medio de las dudas sobre el futuro de Manuel Adorni

Adrian Ravier, el nuevo vocero presidencial, se presenta en su primer acto público en el edificio de la Casa Rosada.

El 11 de diciembre de 2023, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni realizaba su primera rueda de prensa en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Casualidad o no, el nuevo encargado de la Vocería, Adrián Ravier, realizó su primera alocución pública en el mismo salón, a pesar de que habitualmente se desarrollan en la Sala de Conferencias.

Ravier llegó acompañado por el habitual grupo de asesoras de comunicación del Gobierno: la exsecretaria de Comunicación, Belén Stettler, que responde a Santiago Caputo; la jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez, que es la mano derecha de Adorni; y la encargada de ceremonial del karinismo, Mara Gorini. Antes de entrar al salón, y con cierto nerviosismo, se detuvo tres minutos para terminar de repasar su repertorio antes de hablar durante 13 minutos frente a la prensa acreditada en Casa Rosada.

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En primera fila de los asientos lo esperaba Fabián Fernández, el nuevo secretario de Comunicación y Medios de la Nación. Se espera que ambos trabajen en tándem. Mientras que el funcionario espera trabajar sobre la estrategia comunicacional de manera integral con todos los ministerios, Ravier se limitaría en una primera etapa a hacer solo conferencias de manera semanal. Serán todos los martes a las 11 horas. No descartan que en algunas oportunidades asistan ministros para complementar su información, ya que el nuevo vocero tiene un perfil estrictamente económico.

Ravier arrancó su discurso solidarizándose con el pueblo venezolano a partir de la enorme tragedia que vive ese país por el terremoto en Caracas y La Guaira. Luego hizo una extensa descripción sobre su vida personal, académica y profesional; luego informó cuáles serán las nociones sobre las que se basará para su tarea comunicacional.

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El nuevo vocero se encargó de dejar en claro que buscará limitar el alcance de sus respuestas a asuntos de gestión. “No me corresponde, en mi calidad de representante del presidente, entrometerme en las competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo, así como opinar sobre política partidaria ajena a la gestión, ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado soberano”, avisó.

Una de sus principales definiciones fue sobre su percepción del periodismo. “Lo concibo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad. Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios”, marcó.

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Manuel Adorni se abraza con Javier Milei (Foto: Reuters / Agustin Marcarian)

Son conceptos parecidos a los que se refirió en su primera conferencia Manuel Adorni. Aun así, con el área de Comunicación bajo su órbita, se restringió fuertemente la circulación para la prensa acreditada en la Casa de Gobierno pese a que la Justicia determinó que deben restaurarse las condiciones anteriores. En el entorno de Fernández y Ravier prometieron que van a estudiar esa situación en los próximos días. Asesores del Gobierno creen que podría ser un gesto de buena voluntad de cara al comienzo del vínculo con los medios. “Queremos mejorar el lazo de nuestra comunicación con ellos”, aseguran.

Al término del encuentro, Ravier volvió para el sector de su despacho, mientras que Fernández fue a reunirse con Adorni. Sobre las versiones de que tiene los días contados, en el Gobierno afirman que “la Justicia está haciendo su investigación. Todo lo otro es pirotecnia política”. De todos modos, reconocen que había una situación que no podía hacerse esperar más y que por eso se tomaron los cambios comunicacionales: “La gestión de gobierno no se podía visibilizar”.

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En otro orden de cosas, el presidente Javier Milei dijo en España que echará a Manuel Adorni “de una patada” si la Justicia lo declara culpable en la causa por su patrimonio, aunque al mismo tiempo ratificó que lo considera inocente y sostuvo que mantendrá su respaldo político mientras avance el expediente.

Se trata del primer pronunciamiento público del Presidente luego de haber sido entrevistado de manera telefónica un mes y medio atrás, minutos después de que Patricia Bullrich apurara a Manuel Adorni a presentar su declaración jurada.

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Las declaraciones fueron brindadas al medio El Observador en medio de la visita que realiza a España. Allí combinó una definición tajante sobre el eventual costo judicial del caso con una defensa cerrada del funcionario cuestionado. “Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, afirmó Milei. Acto seguido, reforzó su respaldo personal al jefe de Gabinete: “Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema”. En el entorno de Milei hay quienes dicen que eso (una salida) podría adelantarse incluso en caso de un procesamiento.

En las últimas horas comenzaron a tomar forma versiones más fuertes. Fuentes consultadas por Infobae comenzaron a elaborar la posibilidad de que el jefe de Gabinete tenga los días contados. No son lecturas unánimes, pero son expresiones de importantes fuentes que en todas las ocasiones anteriores afirmaban de manera tajante que no había posibilidad de que el jefe de Gabinete se fuera. Un cambio de ánimo sustancial.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habla en un evento empresario (Foto: Reuters / Irina Dambrauskas)

“Mi olfato dice que se va. Que es partido liquidado”, dice un importante karinista que lo defendió hasta estas semanas. Ayer por la noche, desde otro despacho de la Casa Rosada evaluaban la misma posibilidad: “En todas las ocasiones anteriores decía que no había chance de que se lo removiera, pero en las últimas horas todo se enrareció demasiado”. Una fuente que conoce como pocos a los Milei disentía: “Yo no la veo. Para mí está firme. Creo que ya se demostró que se pudo negociar con aliados”.

Es que esta semana fue particularmente traumática para el Poder Ejecutivo. El oficialismo logró salir adelante en la Cámara de Diputados con dos aprobaciones en la sesión del miércoles -con el Súper RIGI y el pago a Holdouts-, algo que parecía poco probable dada la tensión política que había con sectores opositores, tanto dialoguistas como intransigentes. “Si no íbamos a la sesión, se generaba un clima de inestabilidad tremenda”, afirma una importante fuente del oficialismo.

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Pero realizar esas votaciones conllevó un esfuerzo político y una voluntad de parte de los aliados que podría no repetirse en el caso de seguir la presión para sentar al jefe de Gabinete en el Congreso. En el oficialismo creen que los diputados y senadores de otros bloques les dieron tiempo para tomar una decisión puertas adentro.

La foto del bloque de diputados libertarios que esta semana visitó Casa Rosada

Importantes alfiles de la cúpula política tratarían de convencer a los hermanos Milei de tomar una determinación cuanto antes. En particular, al Presidente, dado que la secretaria General de la Presidencia tuvo más reparos respecto del sostenimiento de Adorni. Incluso, en su entorno dejaban trascender hace algunas semanas que ya estaba convencida de no sostenerlo; pero eso no se condijo con las acciones que realizó después: esta semana se mostró con Adorni en las tres reuniones con senadores que se realizaron en Casa Rosada. Al ir al palco de Diputados para ver los resultados de las votaciones, los legisladores le cantaron a Karina: “Adorni no se va, Adorni no se va”.

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El Presidente volverá mañana de su viaje por España y creen que el fin de semana podrían producirse conversaciones sensibles. Quienes conocen a Milei aseguran que no va a querer contradecirse con sus declaraciones recientes, que fueron en favor de sostener a su jefe de Gabinete.

En esa misma línea, Adorni considera que tiene la banca de los hermanos Milei y cree que debe refugiarse en la gestión para reconstruir su capital político puertas adentro. Aun así, la Justicia parece avanzar hacia una indagatoria sobre su figura, lo cual seguirá poniendo su tema en agenda y provocando que la oposición esté presionada por eso mismo. Este jueves se conoció que el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo las últimas medidas de prueba antes de exigirle explicaciones patrimoniales a Manuel Adorni. Y es que en Comodoro Py se prepara un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito.