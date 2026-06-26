Peligra la continuidad de Adorni: hay consenso entre diferentes sectores del Gobierno para impulsar su salida

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, posa junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso. Atrás suyo, el ministro del Interior, Diego Santilli (AFP)

En las últimas horas comenzaron a acelerarse los rumores de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría ser reemplazado de su cargo. La información llega de parte de funcionarios y asesores que antes descartaban cualquier tipo de cambio, pero que ahora lo ven como un desenlace inevitable debido a que su sostenimiento trae fuertes complejidades políticas en el Congreso y en el vínculo con los aliados, a sabiendas de que no prevé mejorar: el fiscal general Gerardo Pollicita lo llamará a indagatoria más temprano que tarde y el tema seguirá en agenda inevitablemente.

Es por ese motivo que funcionarios del Gobierno afirman que hay una suerte de pasillo sin salida. Porque no prevén que vaya a mermar el ritmo y ven que el costo de que siga en el cargo se hace cada vez más costoso. “Hay un acuerdo de que no debería seguir. No implica que salga ahora, pero algunos creen que no debería pasar del fin de semana”, aseguran desde un sector del Gobierno. En el otro afirman que “tiene los días contados”.

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En ese sentido, por la información que recabó Infobae, su sostenimiento perdió fuerza en los dos sectores fuertes del Gobierno: tanto entre los alfiles de Santiago Caputo como entre los de Karina Milei.

El oficialismo en el Congreso terminó la semana de una manera mejor a la esperada. Logró la votación afirmativa del Súper-RIGI y del pago a holdouts en Diputados, sin que se emplazara la discusión para una interpelación al jefe de Gabinete. Esto último también sucedió en el Senado. Pero el costo de haber retrasado la discusión de la convocatoria a Adorni parece ser que patea la pelota hacia adelante. Y en la medida que más se posterga la discusión, más crece la presión sobre los opositores para que tomen una postura.

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Manuel Adorni (Nicolas Stulberg)

Hasta hace unos pocos días, Karina Milei le volvió a indicar a una persona de su máxima confianza que “el límite es que la Justicia lo termina procesando”. Esto mismo dijo Javier Milei ayer por la noche en España al decir que lo echará “de una patada” si es que lo terminan procesando. Aun así, fue un cambio sustancial respecto a otras declaraciones pasadas del Presidente, dando por primera vez la posibilidad de un recambio. Esto no fue pasado por alto de parte de ningún despacho del Gobierno.

En todas las huestes libertarias afirman que la llave del recambio solamente la tiene Milei. Pero un eventual consenso entre Karina Milei y Santiago Caputo sobre que se lo debe desplazar y conseguir un reemplazo facilitaría las cosas.

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En ambos sectores afirman que el jefe de Gabinete está fuertemente debilitado y que su sostenimiento es un costo altísimo para el Gobierno. Ayer una persona de confianza en el karinismo afirmaba que Adorni “está liquidado” y que veía una inminente salida. Pero esta posición no se comparte en todos los representantes de ese sector: “Sería condenarlo previamente. Le estarías haciendo una condena anticipada y Javier sabe lo que implica eso. No me extrañaría que esta sea una más”.

Hay quienes ven en este fin de semana un momento ideal para que surja un eventual reemplazante. El Presidente volverá de España este sábado y hay importantes alfiles del Gobierno que están dispuestos a dialogar con él en la Quinta de Olivos.

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Javier Milei en Madrid (Europa Press)

Uno de ellos le habría sugerido el nombre del ministro del Interior, Diego Santilli. “Javier no lo mandó a la mierda al proponerlo, por lo cual es toda una señal de que hay una noción de que podría decir que sí”, afirman.

Santilli fue el funcionario que más inteligentemente se movió en el Gobierno en relación a la interna. Se ganó la confianza de Karina Milei y de los primos Lule Menem y Martín Menem al no salir del molde y trabajar en el diálogo con gobernadores para las reformas legislativas y los acuerdos electorales que buscan en el karinismo. Al mismo tiempo, en el santiaguismo reconocen que es un alfil que responde a la hermana presidencial, pero que tiene buen diálogo con todos.

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Lo llamativo es que quienes son muy cercanos a Santilli no les extraña en absoluto el operativo clamor que se está generando sobre su figura. “Conoce de gestión, sirve de equilibrio en la interna aunque Karina seguiría teniendo prelación por sobre cualquier otro sector del Gobierno. Se lleva bien con los aliados y los gobernadores saben que van a encontrar en él una escucha activa. Soluciona todos los flancos, sinceramente”, reconoce alguien quien conversó con él en los últimos días, que no es de ningún sector de la interna y que convalida las versiones de la propuesta que lo colocan como reemplazante de Adorni.

Aun así, no es seguro que Karina Milei lo vea como el reemplazante ideal. En su entorno creen que es sacarlo de un lugar clave en la interlocución con los gobernadores, aunque su función como jefe de Gabinete tampoco se lo impediría. Es una lógica parecida que ocurre entre quienes postulan al presidente de YPF, Horacio Marín. Es alguien que parece ideal para todas las partes, pero no hay incentivos para abandonar un cargo jerárquico de ese estilo para recaer en la silla eléctrica de la Jefatura de Gabinete.

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Karina Milei y Diego Santilli. REUTERS/Mariana Nedelcu

Al canciller Pablo Quirno se le dificultaría ser jefe de Gabinete porque no tiene el aval del karinismo y porque consideran que está cumpliendo un buen papel en su actual función. El ascenso de Federico Sturzenegger no es deseado por los ministros, mientras que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no quiere dejar su área, la cual ya es suficientemente compleja. Martín Menem tampoco está en los planes porque no van a desperfilar la única Cámara del Congreso que tiene una presidencia alineada con la Casa Rosada. Si no va Santilli, lo más probable es que los Milei convaliden un tapado.

¿Puede darse un eventual cambio este fin de semana? Hay quienes ven una oportunidad única para que Adorni presente su renuncia antes del partido de Argentina. Pero esto no convence a quienes conocen a Milei: creen que sería una jugada muy anticipada. “Haciendo el análisis fino... si Javier lo hace lo prefiere hacer de sorpresa. No le gusta que le impongan los tiempos”, afirman.

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En sus diálogos privados, el jefe de Gabinete no dio pistas de que pueda llegar a convalidar una renuncia, pero hay quienes lo notaron sumamente desgastado por estos días. En su entorno rechazan que pueda irse, pero en el último tiempo se le acotaron las funciones por decisión del propio Milei: el reemplazo de su rol como vocero presidencial y el nombramiento de Adrián Ravier son consecuencia de que no puede hablar en público producto de su situación política y judicial.

Prueba del hartazgo que hay adentro del Gobierno con Adorni es la revelación que publicó esta tarde la periodista Paz Rodríguez Niell de La Nación acerca de que compró en 2025 un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos por un total de 5.848.589 pesos, usando su cuenta personal de Mercado Libre pero tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita. Además, la Justicia investiga otra compra realizada por una colaboradora para equipar una casa adquirida por Adorni, con una factura encontrada en el teléfono de su contratista, donde también hallaron mensajes sobre la coordinación de declaraciones judiciales.

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