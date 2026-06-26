La Poderosa anunció la desvinculación de Nacho Levy luego de las acusaciones de Cecilia Ce

Nacho Levy y Cecilia Ce

La organización social La Poderosa decidió el corrimiento total de Nacho Levy de sus filas tras las acusaciones de abuso emocional y violencia psicológica que formuló públicamente su expareja, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce. El movimiento activó su protocolo de géneros y emitió un comunicado este jueves en el que explicó los pasos seguidos ante la situación.

Las acusaciones tomaron estado público cuando Ce publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias en las que describió, sin nombrarlo en un primer momento, los patrones de control y manipulación que habría sufrido durante la relación. “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, escribió la profesional sobre fondo negro. Luego precisó el carácter del comportamiento descripto: “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”.

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El nombre de Levy circuló rápidamente. Referente de La Garganta Poderosa y figura activa en debates sociales y políticos de Argentina, el periodista no emitió ningún descargo ni comunicado oficial ante las afirmaciones de su expareja.

La Poderosa respondió con un texto colectivo que comenzó por definir su identidad y su práctica política: “La Poderosa es un movimiento de asambleas territoriales, conformadas mayormente por vecinas mujeres y disidencias sexuales, que buscamos transformar la realidad de los barrios populares. Somos nosotras las que paramos las ollas, acompañamos a las familias, enfrentamos las violencias y sostenemos el trabajo comunitario todos los días. Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana”.

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El comunicado de La Poderosa con la decisión de desvincular a Nacho Levy de esa organización

Desde ese marco, el comunicado explicó la decisión tomada: “A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos”. Y agregaron: “Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante, y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”.

El texto también abordó la tensión entre la velocidad de las redes sociales y la dinámica interna del movimiento. “Los tiempos de las redes sociales exigen respuestas a una velocidad que va a contramano de una construcción como la nuestra. Somos muchas compañeras las que militamos en esta organización y esto nos moviliza fuertemente. Masticamos, dialogamos y elaboramos con los pies en el barrio nuestros posicionamientos políticos por consenso”, señalaron.

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La Poderosa también se posicionó respecto de sus herramientas frente a la violencia machista y se distanció explícitamente del escrache: “Vivimos en una sociedad machista, rodeadas de personas que ejercen distintos tipos de violencia, dentro y fuera de nuestros barrios. Como respuesta, construimos nuestro feminismo villero que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas, y a creer, escuchar y acompañar a quienes se acercan atravesadas por situaciones de violencia de género. Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema. No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo".

Nacho Levy (Matias Baglietto)

El comunicado reconoció además la posibilidad de que cualquier organización reproduzca las prácticas que busca combatir: “Entendemos que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir. Nosotras venimos transitando un enorme proceso de revisión en pos de erradicarlas y promover una forma de hacer política cuidada, compañera, y sobre todo, feminista. Esta organización trasciende a cada una de las personas que la conformamos, y seguiremos en este camino de aprendizaje y construcción como cada día, para crecer como colectivo y transformar la realidad en la que vivimos”. El texto cerró con un mensaje hacia sus propias integrantes: “Gracias por los mensajes que nos fueron enviando, las asambleas de La Poderosa de todo el país nos sentimos abrazadas y seguimos adelante”.

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Ante la repercusión pública del caso, Ce volvió a sus redes para agradecer el apoyo recibido y responder una pregunta que, según señaló, muchos le formularon: cómo pudo atravesar una situación de abuso siendo profesional del área. “Ante la pregunta de ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’, hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde quien soy y desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron”, escribió. Y añadió: “Sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo”.

Ce también caracterizó el mecanismo del abuso: “El abuso emocional es: íntimo, intencional e intermitente (soy encantador / te hago daño)”. Y en los comentarios de una publicación de colegas que analizaron su caso, respondió con una frase que sintetizó su postura: “La pregunta es ‘¿por qué él la eligió a ella?’ Yo salí y hablé”.

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El vínculo entre Ce y Levy se había hecho público a mediados de noviembre de 2025, con imágenes compartidas en redes y postales de vida cotidiana en común. Antes de esa relación, Levy había mantenido un romance de alta exposición con la actriz y cantante Gloria Carrá, extendido entre 2020 y fines de 2023. Carrá también se manifestó públicamente en apoyo a Ce tras conocerse las acusaciones. Cecilia Ce, cuyo nombre real es Cecilia Canzonetta, es escritora y una de las principales divulgadoras sobre educación sexual y emocional del país, con presencia en medios, conferencias, espectáculos teatrales y publicaciones especializadas.