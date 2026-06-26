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La frustración de Colapinto por las actualizaciones que no funcionaron en Alpine durante el GP de Austria: “No mejoró”

Pese a finalizar octavo en la FP1, el argentino cayó al 16° en el primer día de actividad de la F1. La escudería no logró dar un salto en su rendimiento pese a las mejoras que llevaron al trazado

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Franco Colapinto abrió el Gran Premio de Austria con un viernes irregular en el Red Bull Ring: fue octavo en la primera práctica libre y terminó 16° en la segunda. Luego de superar a su compañero Pierre Gasly por medio segundo en la FP1, el francés le sacó una diferencia de 0.455 segundos en el cierre del día. Alpine centró los flashes en la previa por las importantes actualizaciones que llevó a Spielberg, algo que no funcionó como esperaban.

“Hoy no mejoró, probé las dos. Usé el alerón viejo una vuelta en la FP1 y casi no hubo diferencia. Fue bastante frustrante eso, porque esperábamos una diferencia grande del uno al otro. Muy raro. Hay que entender por qué no funcionó lo que esperábamos”, argumentó el joven albiceleste de 23 años en diálogo con ESPN.

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Hay que remarcar que Alpine introdujo un total de cinco actualizaciones en el monoplaza, aunque los cambios importantes se centraron en el alerón delantero. El equipo buscó solucionar los problemas de subviraje en las primeras citas y los pilotos rodaron con ambas especificaciones en la FP1 para comparar los datos.

A pesar de todo esto, Colapinto fue contundente sobre las dificultades del monoplaza. “En la FP2 hicimos cambios grandes porque el auto no funcionaba bien. En la FP1 estaba bastante desconectado. Curvas lentas hacía una cosa y en las rápidas hacía lo opuesto. Era un poco complicado de trabajar. Hicimos cambios grandes para la FP2 y fue todo peor todavía”, remarcó el argentino.

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En esta misma línea, destacó: “Un día que el auto estuvo un poco... nunca en una ventana correcta. No pudimos entender. Habrá que trabajar hoy a la noche. Pierre dio un salto grande. Hay que entender la razón de los problemas que tenemos y por qué el alerón no está funcionando como esperábamos”.

Franco Colapinto no logró completar un viernes sólido en el GP de Austria (REUTERS/Lisa Leutner)
Franco Colapinto no logró completar un viernes sólido en el GP de Austria (REUTERS/Lisa Leutner)

Colapinto había arrancado con una FP1 sólida: registró 1:08.962 y quedó a 1.166 segundos de la cima, además de aventajar a Gasly por más de medio segundo. Alpine llevó cinco mejoras a la cita y probó una actualización en el alerón delantero, con pasajes de la sesión en los que ambos pilotos rodaron con la especificación anterior para comparar datos.

En la FP2, el argentino de 23 años comenzó con neumáticos duros y tuvo una leve salida tras la curva seis que no pasó a mayores. Ya con blandos, su mejor vuelta fue 1:08.831 (16°), mientras que Gasly bajó a 1:08.376 y finalizó 11°. Franco Colapinto completó un total de 57 vueltas entre las dos tandas.

Andrea Kimi Antonelli dominó ambas tandas en Spielberg con Mercedes. En la segunda sesión marcó 1:07.014 y le sacó 0.623 segundos a su compañero George Russell. La dupla de McLaren, conformada por Lando Norris y Oscar Piastri, fueron los escoltas de los líderes del campeonato.

El sábado la Fórmula 1 continuará con la última práctica libre a las 07:30 (hora argentina) y la clasificación a las 11:00. La carrera del domingo del Gran Premio de Austria está pactada a 71 vueltas y comenzará a las 10:00.

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