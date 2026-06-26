Gobierno de Honduras acredita aumento salarial a maestros y asegura cumplimiento de acuerdos con el magisterio

Útiles escolares y billetes de lempira hondureños se disponen sobre una mesa frente a un pizarrón verde con el emblema de una escuela de Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la República anunció este viernes que el aumento salarial para el sector docente ya comenzó a hacerse efectivo con el pago correspondiente al mes de junio, beneficio que fue acreditado a miles de maestros a nivel nacional.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido por Casa Presidencial, en el que se detalla que el ajuste salarial forma parte de los acuerdos alcanzados con el gremio magisterial y representa un reconocimiento al trabajo que realizan los docentes hondureños.

Según el documento, el pago acreditado este mes incorpora el incremento acordado durante las negociaciones sostenidas entre las autoridades gubernamentales y representantes del sector educativo.

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“El Gobierno de la República informa al noble qgremio magisterial y al pueblo hondureño en general que, a partir de hoy, se inició a hacer efectivo el pago de junio con el aumento salarial acordado con las maestras y maestros del país”, señala el comunicado.

Miles de maestros comenzaron a recibir el incremento salarial acordado. (FOTO: La Tribuna)

Las autoridades destacaron que esta medida constituye un reconocimiento a la labor que desempeñan los docentes en la formación de la niñez y la juventud hondureña, resaltando la importancia del magisterio dentro del sistema educativo nacional.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, los maestros representan uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país y desempeñan un papel esencial en la construcción de mejores oportunidades para las futuras generaciones.

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El aumento salarial ya se refleja en el pago de junio de los docentes hondureños. (FOTO: La Tribuna)

El Gobierno afirmó que el cumplimiento del incremento salarial también busca dignificar la profesión docente, fortalecer las condiciones laborales y respaldar el trabajo que diariamente realizan miles de educadores en las aulas.

“Este cumplimiento representa un reconocimiento justo a quienes, con vocación, entrega y compromiso, forman diariamente a la niñez y la juventud hondureña”, expresa el documento difundido por Casa Presidencial.

Las autoridades también señalaron que la acción refleja el compromiso del Estado con la educación pública y con el fortalecimiento del sistema educativo nacional.

Asimismo, indicaron que el cumplimiento del acuerdo se realiza mediante mecanismos responsables y transparentes, en un esfuerzo por mantener el diálogo y la cooperación con el sector magisterial.

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El comunicado añade que el Ejecutivo continuará impulsando políticas orientadas a mejorar las condiciones laborales de los docentes, así como iniciativas encaminadas a fortalecer la calidad educativa en el país.

Durante los últimos meses, representantes del magisterio y funcionarios del Gobierno sostuvieron diversas reuniones para abordar temas relacionados con salarios, beneficios laborales y necesidades del sistema educativo.

El ajuste salarial era una de las principales demandas planteadas por el sector docente, que venía solicitando el cumplimiento de compromisos económicos y mejoras en sus condiciones laborales.

El Gobierno informó que el ajuste salarial ya fue acreditado al magisterio. (FOTO: La Prensa)

Las autoridades sostienen que la inversión en educación y en el personal docente constituye una apuesta estratégica para el desarrollo nacional y el fortalecimiento del capital humano.

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“Con esta acción, el Gobierno honra la palabra empeñada y reafirma su compromiso de dignificar la labor docente, fortaleciendo las condiciones del magisterio nacional mediante hechos concretos, responsables y transparentes”, añade el comunicado.

Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición de continuar trabajando junto al sector educativo para impulsar nuevas acciones que beneficien a los docentes y contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo hondureño.

Las autoridades concluyeron señalando que invertir en los maestros es invertir en el presente y en el futuro de Honduras, al considerar que la educación sigue siendo uno de los principales motores para el desarrollo del país.

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