“ Hoy no hay que blindar a la Capital Federal. Mañana, no sé. Y el que lo diga, miente ”, dijo el ministro en diálogo con el periodista Luis Novaresio en el programa Animales Sueltos, que se emite por el canal América. Después de que el conductor le preguntara su opinión acerca de que algunos intendentes del conurbano plantearon la posibilidad de “amurallar” la Ciudad, Berni respondió: “Eso es una metáfora. A mí me interesa cómo sigue el día a día. Esto es una cuestión del día a día del control epidemiológico”.