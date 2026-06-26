Política

Javier Milei respaldó la presión de Donald Trump sobre Cuba y aseguró que el régimen "se va a terminar cayendo solo"

El Presidente volvió a rafiticar su sintonía política con Estados Unidos y elogió el rol del secretario de Estado, Marco Rubio. “Es extraordinario, un fuera de serie”, aseguró

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El presidente Javier Milei vaticinó en las últimas horas la caída del régimen cubano y respaldó la estrategia de presión que lleva adelante la administración de Donald Trump sobre La Habana. Lo hizo durante una extensa entrevista en el podcast The Abundance Revolution, del periodista Ismael Cala, donde el mandatario también analizó el caso de Venezuela y definió al comunismo como “la máxima expresión de arrogancia del hombre”.

“Así como acabaron con el flagelo de Venezuela, van a acabar con el flagelo de Cuba”, afirmó Milei, y fue más allá al anticipar que cuando Trump ingrese al país caribeño va a poder hacerlo “caminando”. “Cuba se va a terminar cayendo solo”, sostuvo, al tiempo que calificó al secretario de Estado, Marco Rubio, de ”extraordinario" y “fuera de serie”.

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Su argumento central descansa en la cadena de consecuencias que, a su juicio, desencadenó la captura de Nicolás Maduro. El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense resultó en la detención del entonces presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela e inició negociaciones con Washington.

Para Milei, ese desenlace golpeó directamente a Cuba. “Al encausar a PDVSA le quitaron el financiamiento a Cuba, con lo cual Cuba no puede estar parasitando a Venezuela", explicó. El mandatario describió ese mecanismo como el eslabón que acelera el colapso del régimen de Miguel Díaz-Canel: sin el petróleo venezolano, la isla enfrenta una crisis energética que ya derivó en apagones prolongados.

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Javier Milei y Marco Rubio
Javier Milei y Marco Rubio

Consutaldo sobre el comunismo como sistema político, el Presidente señaló que “fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinaron a ciento cincuenta millones de seres humanos”. En esta línea, y sobre quienes defienden esas ideas desde países capitalistas, fue tajante: “Esos son unos farsantes”. Y retomó una frase del economista Thomas Sowell para cerrar el argumento: “¿Desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud?”.

No es la primera vez que Milei expresa ese optimismo sobre Cuba: en marzo de 2026, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en Budapest, ya había anticipado que Trump lograría una “Cuba libre” antes de mediados de año.

La situación en la isla, mientras tanto, se agudiza. Un bloqueo de combustible impuesto por Washington profundizó la crisis energética. En junio, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó personalmente a La Habana para entregar un ultimátum a funcionarios del régimen, y el Departamento de Justicia formalizó cargos contra el expresidente Raúl Castro. El grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz permanece desplegado en el Caribe.

La política interna

En el plano doméstico, Milei repasó los números de su gestión y aseguró que el déficit fiscal consolidado que heredó equivalía a 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) —cinco en el Tesoro Nacional y diez en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)— y fue eliminado en el primer año de gobierno. La inflación mensual, que en diciembre de 2023 trepaba al 25% en el índice minorista y al 54% en el mayorista, viaja hoy a una tasa anual de entre el 25% y el 30%, indicó. “¿Está terminada la tarea? No, claramente. La tarea es exterminarla, pero que vamos por el buen camino, no hay dudas”, admitió.

Según los datos sociales que citó, la pobreza cayó de 57% a 28%, la indigencia pasó del 20% al 6% y la proporción de niños en situación de pobreza se redujo del 70% al 42%. “Sacamos a cerca de catorce millones de argentinos de la pobreza”, afirmó. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), indicador de frecuencia mensual que funciona como aproximación al PBI, se ubica hoy un 11% por encima del nivel de diciembre de 2023.

En el Congreso de la Nación, el gobierno acumuló una serie de aprobaciones que Milei presentó como la prueba de que su coalición tiene músculo legislativo. Entre los logros que enumeró figuran la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur —demorado durante 25 años—, la baja de la edad de imputabilidad, la modificación de la ley de glaciares y la aprobación de la modernización laboral, una reforma que, según el presidente, ningún gobierno democrático previo había logrado sancionar. “Ya sobrecumplimos la promesa de campaña”, sostuvo.

De cara a 2027, Milei descartó cualquier ambigüedad sobre sus planes. “O termino en el 2027 o si los argentinos quieren, en el 2031, pero después del 2031 acá a mí no me ven más”, dijo entre risas.

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