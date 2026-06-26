Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:00 del 27 de junio (España).

Televisación: TyC Sports, Disney +, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DAZN, RTVE Play y La 1 (España), / ViX, TV Azteca y Canal 5 (México) / DSports, RCN Televisión y Caracol (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports y América Televisión (Perú) / DSports y Televen (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Peacock y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).