Deportes

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Celeste y la Roja librarán una verdadera batalla en el Estadio Guadalajara

Guardar
Google icon

Horarios del partido: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:00 del 27 de junio (España).

Televisación: TyC Sports, Disney +, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DAZN, RTVE Play y La 1 (España), / ViX, TV Azteca y Canal 5 (México) / DSports, RCN Televisión y Caracol (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports y América Televisión (Perú) / DSports y Televen (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Peacock y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

10:07 hsHoy

Probables formaciones:

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.

10:01 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Uruguay y España por la tercera fecha del Grupo H.

Uruguay y España librarán una batalla para asegurar un lugar en los 16avos de final
Uruguay y España librarán una batalla para asegurar un lugar en los 16avos de final

Temas Relacionados

Mundial 2026CopaMundial2026Selección Uruguay Mundial 2026Selección España Mundial 2026Marcelo Bielsa

Últimas noticias

Manías y cábalas en el vestuario: los rituales que fascinan a las figuras del Mundial

Desde celebraciones pactadas hasta costumbres personales con décadas de historia, las selecciones muestran el costado más humano de la competencia en medio de la presión por alcanzar la gloria

Manías y cábalas en el vestuario: los rituales que fascinan a las figuras del Mundial

Fuerza, bajo impacto y disciplina consciente: los pilares de la longevidad deportiva de Serena y Venus Williams

Ambas tenistas rediseñaron su rutina para enfrentar el desgaste acumulado de décadas en el circuito. El objetivo: sostener el nivel competitivo, proteger las articulaciones, reducir el riesgo de lesiones y favorecer la recuperación muscular

Fuerza, bajo impacto y disciplina consciente: los pilares de la longevidad deportiva de Serena y Venus Williams

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

La Selección jugará el viernes 3 de julio en Miami contra el segundo del Grupo H, que esta noche tendrá su última fecha

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

El misterio de “Odin” que rodea a Erling Haaland y su pareja Isabela Haugseng Johansen en medio del Mundial 2026

La estrella de la selección de Noruega, que busca hacer historia en la Copa del Mundo, mantiene en absoluta reserva la información sobre su hijo

El misterio de “Odin” que rodea a Erling Haaland y su pareja Isabela Haugseng Johansen en medio del Mundial 2026

“Festejando juntos una vez más”: Antonia Farías, la cocinera de Argentina que comparte cumpleaños con Messi y lo motiva con su mejor plato

Junto con su compañero Diego Iacovone, lleva 12 años celebrando con el astro los 24 de junio. Fue protagonista de uno de los abrazos más emotivos tras la gesta del Mundial de Qatar 2022

“Festejando juntos una vez más”: Antonia Farías, la cocinera de Argentina que comparte cumpleaños con Messi y lo motiva con su mejor plato

ÚLTIMAS NOTICIAS

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de trabajo en julio de 2026

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de trabajo en julio de 2026

¿Cuál es la historia y el origen del aguinaldo?

Reducir porciones o sumar entrenamientos: cuál es el método más sostenible para bajar de peso

Los efectos desconocidos de tomar melatonina todas las noches, según una experta

Qué es la capacidad pulmonar y por qué no siempre aumenta al hacer ejercicio

INFOBAE AMÉRICA

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Las noches sin descanso de Michael Jackson: amenazas, mudanzas secretas y el precio del escándalo

“Me encanta ser parte del proceso creativo”, confesó Colin Farrell sobre la segunda temporada de Sugar

“Empecé a disfrutar decirlo”: Joan Cusack confesó su amor por el “yeehaw” de Jessie

El mayor general del Cuerpo de Marines de EEUU llegó a Venezuela para coordinar la asistencia estadounidense tras los terremotos

DEPORTES

Manías y cábalas en el vestuario: los rituales que fascinan a las figuras del Mundial

Manías y cábalas en el vestuario: los rituales que fascinan a las figuras del Mundial

Fuerza, bajo impacto y disciplina consciente: los pilares de la longevidad deportiva de Serena y Venus Williams

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

El misterio de “Odin” que rodea a Erling Haaland y su pareja Isabela Haugseng Johansen en medio del Mundial 2026

“Festejando juntos una vez más”: Antonia Farías, la cocinera de Argentina que comparte cumpleaños con Messi y lo motiva con su mejor plato