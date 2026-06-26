“El rock nacional me dio mucha fuerza”: Beccacece citó al Indio Solari tras hacer historia con Ecuador y vencer a Alemania en el Mundial

Sebastián Beccacece brindó una conferencia de prensa tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania (REUTERS/Mike Segar)

La selección de Ecuador logró un triunfo histórico en el Mundial 2026 al imponerse 2-1 sobre Alemania y clasificar a los dieciseisavos de final, en un partido que marcó un antes y un después para el fútbol del país sudamericano. El entrenador argentino Sebastián Beccacece se convirtió en el foco de la atención tras la victoria, no solo por el resultado deportivo sino por las declaraciones que ofreció en conferencia de prensa, donde citó al músico Indio Solari y resaltó la influencia del rock nacional argentino en su vida y en el recorrido del equipo.

El ex estratega de Defensa y Justicia expresó que el rock nacional le transmitió “mucha fuerza” durante los días previos al encuentro decisivo. “La verdad que el rock nacional en estos días me ayudó muchísimo, porque tiene frases muy potentes cualquier artista. Y en el Ángel de la Soledad siempre dice que ‘no escucha lo que oye’; va para adelante, se prende fuego y siente”, explicó el técnico, haciendo referencia al clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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En sus declaraciones, Beccacece recalcó: “Esa energía de combate que se genera ahí me da mucha fuerza”. La elección de citar una canción emblemática del rock argentino reflejó el estado emocional del entrenador, quien destacó la importancia de la cultura musical en los momentos de máxima exigencia. El técnico también recordó a su familia y al colectivo ecuatoriano, mencionando: “De eso va la vida, de saber también que la vida te regala estos momentos, donde podés compartir con tus hijas, con tu señora, con tus hermanos, con tu mamá, con los amigos… falta el viejo, que estará gritando allá arriba. Hay que celebrar esos momentos”.

“EL ÁNGEL DE LA SOLEDAD NO ESCUCHA LO QUE OYE, VA PARA ADELANTE”



Sebastián Beccacece contó cómo el rock nacional lo ayudó a pasar momentos difíciles y recordó a su papá.



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La conferencia de prensa, que tuvo lugar tras el histórico triunfo en Nueva York, se caracterizó por un tono emotivo y reflexivo. Beccacece no se limitó a hablar de lo futbolístico. Invitó a la sociedad ecuatoriana a buscar la unión en torno a la selección. “Invito a que todo el Ecuador esté unido. Como alguna vez fue el sueño de Simón Bolívar. De esa unidad cuando se juntó con San Martín”, planteó el entrenador ante los periodistas.

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El técnico agradeció al pueblo ecuatoriano por el apoyo sostenido durante el certamen. “Yo recorrí Ecuador de punta a punta. Hace dos años que vivo en Quito, viví en Guayaquil. Siempre me encontré con un pueblo amable y trabajador. En esos viajes aprendí de la cultura y la significancia que tiene el trabajo para todo el país”, relató.

El entrenador argentino valoró la capacidad de reacción de sus dirigidos. “Si nos lamentábamos y nos quedábamos ahí, no lo hubiésemos dado vuelta”, remarcó. En ese sentido, destacó el carácter del grupo y la importancia de mantener la calma ante la adversidad. “Estos chicos han venido de lugares muy humildes y hoy están en lugares de privilegio que se lo han ganado”, subrayó el técnico.

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Uno de los momentos más simbólicos de la jornada fue el cambio de capitanía en el plantel ecuatoriano. Beccacece contó que antes del partido, Enner Valencia le cedió la cinta de capitán a Moisés Caicedo: “Moi hoy fue el capitán. Enner le cedió la cinta en una charla que mantuvimos a la mañana. Eso habla de la belleza que tenemos como grupo”, explicó el entrenador, quien definió el gesto como “el legado vigente del Ecuador”.

En el plano táctico, Beccacece explicó que no realizó modificaciones profundas en el esquema a pesar de las críticas recibidas tras los partidos previos ante Costa de Marfil y Curazao. “Tácticamente fue un partido extraordinario, tenemos que combinar lo sentimental con una estrategia que te haga competir con cualquiera. No cambiamos nada, es el mismo equipo que jugó contra Costa de Marfil: nada más cambiamos a Minda por Pepo. Alan (Minda) hoy no pudo entrar por una molestia”, detalló el técnico de la Tri.

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La magnitud del triunfo sobre una selección tetracampeona del mundo no pasó inadvertida para el entrenador argentino. “Hoy tuvimos la mejor victoria en la historia de los Mundiales”, afirmó, y se animó a proyectar un objetivo todavía inédito para Ecuador: “Nunca pasó a cuartos de final. Sería hermoso ver si pasamos alguna vez un cuarto partido”.

El festejo de la victoria ocupó un lugar central en las palabras de Beccacece. El técnico imaginó una celebración colectiva en Ecuador: “Imagino un pueblo ecuatoriano de 19 millones de personas abrazándose, tomándose una buena cerveza y celebrando una victoria histórica”, compartió.

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La selección dirigida por Beccacece continuará su preparación en Ohio, donde el plantel está concentrado y buscará mantener la calma de cara a los próximos partidos. El entrenador llamó a la prudencia pese a la euforia desatada por la clasificación: “No es suficiente con la jerarquía individual. Si no hay unidad, no hay funcionamiento, no sirve. Amo a este grupo. Estoy feliz. Un resultado no me va a cambiar nada”, concluyó.