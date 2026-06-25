Esteban Bullrich renunció al PRO con críticas a Macri y a la “protección brindada a Manuel Adorni”

Esteban Bullrich presentó su renuncia irrevocable al PRO en una carta dirigida a Mauricio Macri. (Foto: archivo)

Esteban Bullrich presentó este jueves su renuncia irrevocable al PRO en una carta dirigida a Mauricio Macri, a quien acompañó en la fundación del partido hace más de dos décadas. El ex senador nacional sostuvo que la conducción del partido priorizó la conveniencia política por sobre la responsabilidad ética y cuestionó, de manera puntual, “la protección brindada” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen”, escribió Bullrich en la misiva, fechada el 24 de junio y difundida públicamente en la mañana de hoy. El dirigente aclaró que no se trata de “diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política”, sino de “una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”.

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El ex ministro de Educación identificó un episodio concreto como punto de quiebre: la postura del partido frente a Adorni. “La protección brindada fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”, señaló. Para Bullrich, ese momento puso al descubierto que “la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética”.

En otro apartado de la carta, señaló que su enfermedad (Esclerosis Lateral Amiotrófica -ELA) lo obligó a replantear sus prioridades. “El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, escribió, en referencia a los aprendizajes que volcó en su libro Liderazgo espiritual. Permanecer en el partido, sostuvo, “implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”.

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Mauricio Macri y Esteban Bullrich. Una de las últimas fotos públicas entre ambos. (Foto: Franco Fafasuli)

Bullrich fue senador nacional por Buenos Aires entre 2017 y 2023, cargo al que renunció tras el diagnóstico de ELA. En su carta, reconoció la trayectoria compartida con Macri y le agradeció haber “impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino”. No obstante, subrayó que “hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”.

El dirigente cerró su mensaje con un deseo hacia el partido que integró desde sus orígenes: que el PRO “pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento”.

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Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. “Creo que estas palabras de Esteban Bullrich representan a muchos. Destaco su coraje y dignidad”, sostuvo el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

“Gracias por tu dignidad de siempre. En su renuncia al PRO escribe palabra por palabra lo que yo mismo sentí en 2023 cuando el partido ató su destino a la extrema derecha de Milei”, sostuvo el exsecretario de Cultura durante la gestión Cambiemos, Pablo Avelluto.

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Diego Guelar, exembajador en Estados Unidos, Brasil y China, señaló: “Esteban Bullrich representa el alma de la propuesta de centro derecha democrática de la cual fue cofundador hace más de 20 años, pese a la profunda crisis que hoy vivimos, nuestras banderas siguen vivas en el corazón y las convicciones de millones de Argentinos”.

Otra figura relevante que abandonó el partido amarillo es Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, y candidata a presidenta por el espacio en 2023. La historia que sigue es conocida: tras ese proceso, renunció y se sumó a las filas de La Libertad Avanza.

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