La pobreza en CABA se mantuvo en 21,1%, pero creció la indigencia

La pobreza se mantuvo sin cambios en el primer trimestre de 2026, pero subió la indigencia. (REUTERS/Mariana Nedelcu)

La pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantuvo en el primer trimestre de 2026 y alcanzó al 21,1% de las personas y al 17,2% de los hogares, mientras la indigencia llegó al 8,9% y al 6,8%, respectivamente.

Según el informe Condiciones de vida en CABA del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), el deterioro también redujo el peso de la clase media y del sector medio frágil, sin cambios significativos en los sectores acomodados en la comparación interanual.

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En la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza por ingresos aumentó frente al primer trimestre de 2025 y también frente al cuarto trimestre de 2025. De acuerdo los datos oficiales, en la comparación interanual el mayor salto se dio en la indigencia, mientras que frente al trimestre previo creció el número de hogares y personas pobres y, en el caso de las personas, la pobreza total se mantuvo en 21,1% con una composición más afectada por la indigencia.

El cuadro general dejó 651.000 personas y 236.000 hogares en situación de pobreza. Dentro de ese total, 274.000 personas y 93.000 hogares no reunieron ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia.

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La pobreza no indigente abarcó al 10,4% de los hogares y al 12,2% de las personas. El informe también precisó que los hogares vulnerables, con ingresos por encima de la canasta básica total pero por debajo de la canasta total del sistema de consumo, representaron el 9,7% de los hogares y el 10,4% de la población.

Sumados pobres y vulnerables, la franja en vulnerabilidad llegó al 26,9% de los hogares, unos 369.000, y al 31,5% de las personas, unas 971.000. A la vez, dentro de la población pobre ganó peso la indigencia: pasó a representar el 39,6% de los hogares pobres y el 42,0% de las personas pobres.

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Qué cambió frente al primer trimestre de 2025

En la comparación interanual, la pobreza en personas pasó de 19,9% a 21,1%, mientras la indigencia avanzó de 6,2% a 8,9 por ciento. Entre los hogares, la pobreza subió de 15,2% a 17,2% y la indigencia de 4,1% a 6,8 por ciento.

Ese movimiento implicó 37.000 hogares más y 83.000 personas más en condición de indigencia. El propio informe de Idecba señaló que se trató del primer aumento de la pobreza luego de cinco trimestres de reducción interanual.

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El documento vinculó ese deterioro con el hecho de que, en los hogares más vulnerables, las subas de ingresos no superaron el costo de la canasta básica. También indicó que, en el mismo período, las tasas de actividad y empleo se expandieron levemente y la desocupación no mostró cambios significativos.

La cantidad de personas en situación de indigencia ascendió a 274.000 en el primer trimestre de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Qué pasó respecto del cierre de 2025

Frente al cuarto trimestre de 2025, la pobreza en hogares subió de 15,7% a 17,2% y la indigencia de 4,5% a 6,8 por ciento. En personas, la pobreza total se mantuvo en 21,1%, pero cambió su composición.

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La indigencia en personas avanzó de 6,8% a 8,9%, mientras la pobreza no indigente bajó de 14,3% a 12,2 por ciento. Según el informe, el aumento frente al trimestre previo en el número de hogares y personas en situación de pobreza se explicó, sobre todo, por la expansión de la pobreza no indigente.

Esa comparación, de todos modos, exige cautela. Desde el organismo estadístico advirtieron que la medición más adecuada es la interanual, porque las variaciones entre trimestres pueden reflejar factores estacionales en empleo, ingresos y precios.

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Cómo se movieron la clase media y los sectores acomodados

En los estratos no pobres, la participación de los sectores medios volvió a reducirse. El sector medio frágil representó el 8,5% de los hogares y el 9,7% de las personas, equivalentes a 117.000 hogares y 300.000 personas.

Ese segmento registró una caída interanual cercana a dos puntos porcentuales. La clase media concentró el 50,8% de los hogares y el 47,2% de las personas, unos 698.000 hogares y 1.458.000 personas, con bajas de 1,7 puntos en hogares y 1,4 puntos en población.

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Los sectores acomodados reunieron al 13,8% de los hogares y al 11,6% de las personas, unos 189.000 hogares y 358.000 personas. En ese estrato, el cambio interanual fue poco significativo.

El deterioro también se reflejó en otros indicadores sociales. Los hogares más afectados por la pobreza fueron los de la Zona Sur, con 24,9%, y los que tienen niños y niñas menores de 14 años, con 26,2 por ciento.

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Entre niños, niñas y adolescentes de cero a 17 años, el 34,0% vivía en hogares pobres. El ingreso per cápita familiar promedio fue de $111.231 en los hogares indigentes y de $337.194 en los pobres no indigentes.

A su vez, un hogar pobre necesitó en promedio $501.201 para salir de esa situación, una brecha equivalente al 44,2% de la canasta básica total. Los hogares pobres tuvieron además un tamaño medio de 2,8 integrantes, por encima del 2,3 del promedio porteño.

Con más peso de la indigencia y de la vulnerabilidad, la estructura social de la Ciudad perdió participación en sus tramos medios. El resultado fue una contracción de los sectores intermedios, mientras los estratos acomodados se mantuvieron sin cambios relevantes en la comparación con un año atrás.