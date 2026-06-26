Remanentes de onda tropical dejarán lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Honduras

Los remanentes de una onda tropical afectarán gran parte de Honduras. (FOTOS: La Prensa)

Las condiciones climáticas en Honduras continuarán inestables debido a la influencia de los remanentes de una onda tropical que afectará gran parte del territorio nacional, según el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el informe presentado por el pronosticador de turno, José Pavón, se espera abundante nubosidad, vientos racheados y precipitaciones de intensidad débil a moderada en diferentes zonas del país.

Las autoridades indicaron que las lluvias y chubascos serán de carácter disperso y estarán acompañados de actividad eléctrica aislada, principalmente en las regiones oriental, suroccidental y noroccidental, así como en algunos sectores del norte y centro del territorio hondureño.

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Copeco detalló que las condiciones atmosféricas podrían generar variaciones en el clima durante gran parte del día, especialmente en horas de la tarde y noche, cuando se prevé una mayor concentración de nubosidad.

Las lluvias se concentrarán principalmente en el oriente y norte del país. (FOTOS: COPECO)

Los expertos señalaron que, aunque las precipitaciones no serían generalizadas, algunas comunidades podrían registrar lluvias moderadas acompañadas de ráfagas de viento y tormentas eléctricas aisladas.

En cuanto a las condiciones marítimas, las autoridades informaron que el oleaje se mantendrá dentro de parámetros normales tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Según el pronóstico, las alturas del oleaje oscilarán entre los dos y cuatro pies, condiciones consideradas aptas para las actividades pesqueras y de navegación de pequeña escala.

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Copeco también dio a conocer las temperaturas previstas para las diferentes regiones del país durante este viernes.

La región sur registrará las temperaturas más elevadas, alcanzando hasta los 38 grados centígrados, mientras que las zonas occidentales podrían experimentar mínimas de hasta 14 grados, principalmente durante la madrugada.

Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 18 grados, mientras que en la región norte se esperan máximas de 32 grados.

Las regiones oriental y occidental también registrarán temperaturas cercanas a los 32 grados, mientras que la región insular mantendrá máximas de 31 grados y mínimas de 26.

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Copeco prevé lluvias y actividad eléctrica en varias regiones del país. (FOTOS: La Prensa)

Las autoridades de protección civil recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias ante la presencia de lluvias y tormentas eléctricas.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra asegurar techos, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar permanecer bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

Asimismo, Copeco pidió a la población no intentar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas si las lluvias aumentan en determinadas localidades.

Las autoridades recordaron que durante la actual temporada lluviosa es importante mantenerse informados a través de los canales oficiales para prevenir emergencias y reducir riesgos.

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Finalmente, indicaron que los organismos de respuesta permanecen en vigilancia permanente ante cualquier incidencia que pueda presentarse a causa de las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.