En medio de la interna del peronismo, La Cámpora recuperó una banca en el bloque de Diputados bonaerense

La diputada Mercedes Landívar asumirá nuevamente su banca y el kirchnerismo suma presencia en el bloque de diputados de Fuerza Patria en PBA

Un nuevo suceso se encuadró en las últimas horas en el marco de la interna del peronismo, con epicentro en la provincia de Buenos Aires. El movimiento impacta en la composición del bloque de Diputados bonaerense de Fuerza Patria. Es que este jueves se anunció oficialmente que la diputada por la Séptima sección electoral, que estaba en uso de licencia, Mercedes Landívar -de La Cámpora- dejará de lado la reserva de cargo y regresará a la Cámara baja. La decisión obliga a quien ocupaba esa banca, la legisladora Laura Aloisi, a dar un paso al costado. Aloisi forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que comanda Axel Kicillof. Así, el sector del gobernador quedará con nueve representantes propios en una bancada de 39 integrantes, cuyo presidente es Facundo Tignanelli, una de las voces de Cristina y Máximo Kirchner en las negociaciones políticas en PBA.

El movimiento no estuvo exento de la desconfianza reinante entre el kirchnerismo y el sector de Kicillof; una relación que, en el último tiempo, se reduce a la confrontación en vistas a la estrategia electoral del peronismo para las elecciones del año que viene. Como contó este medio, cerca del gobernador plantean que “no contestarán provocaciones” y que el foco es “construir una alternativa al gobierno de Javier Milei”.

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Cristina Kirchner —cuyo armado y representación en la Legislatura bonaerense no se limita solo a La Cámpora— tendrá a priori 18 representantes entre los que aparecen diversos sectores como los intendentes aliados a Máximo Kirchner, Patria Grande o la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que tiene una diputada provincial.

El kirchnerismo tendrá mayor representación dentro del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense

Hasta el momento, Landívar era la jefa de Gabinete del municipio de Olavarría, que gobierna Maximiliano Wesner, también de La Cámpora. El jueves, a través de un comunicado oficial, se anunció que la dirigente seguirá en el cargo local, pero lo hará ad honorem y que regresará a su banca en Diputados. Hay distintas lecturas y versiones sobre por qué regresa. La mayoría están vinculadas con la interna del peronismo, principalmente por el momento en que sucede y, además, tiene añadidura la cuestión distrital y seccional. Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque le bajaron el volumen al regreso de Landívar a la Legislatura y plantearon que era una posibilidad vigente desde marzo de este año y que se da en este momento debido al funcionamiento de la Cámara baja.

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Cerca de Kicillof opinan otra cosa. Creen que se enmarca dentro de la estrategia lanzada el último sábado tras el acto en Parque Lezama en el que Máximo Kirchner, además de pedir por la libertad de Cristina Kirchner, cuestionó a Kicillof por no haber ido en todo este tiempo a ver a la expresidenta, que se encuentra bajo prisión domiciliaria en San José 1111, en el marco de la causa Vialidad.

El kirchnerismo se reunió el sábado pasado en Parque Lezama

Lo cierto es que días atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, estuvo en el distrito de Tapalqué con referentes del MDF en la Séptima sección electoral, que abarca a los distritos de Olavarría, Azul, Bolívar, Saladillo, Tapalqué, 25 de Mayo, Roque Pérez y General Alvear. Allí planteó la posibilidad de que el espacio compita internamente en los distritos para darle sustento a Kicillof en los comicios del próximo año. Algo que también se había advertido en las últimas elecciones, pero que luego quedó sin efecto.

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La última definición de Bianco replicó en los distritos de la sección: principalmente en Azul y Olavarría, los municipios de mayor volumen político y electoral de la región central de la provincia, que gobierna el kirchnerismo con Wesner en Olavarría y Nelson Sombra en Azul, ambos cristinistas. Aloisi, que dejará su banca, es de Azul.

El kirchnerismo también advierte que el regreso de Landívar a la Legislatura tiene que ver con las elecciones en Olavarría del año que viene, en donde presumiblemente Wesner irá por la reelección como intendente y precisará de respaldo en el plano legislativo. Hasta el momento, dentro de Fuerza Patria, eran diputados por la Séptima sección electoral Aloisi del MDF y Ricardo Lissalde del Frente Renovador de Sergio Massa.

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