Cooperativistas prendieron fuego la entrada de la municipalidad de La Plata y rompieron vidrios

Los manifestantes, además, arrojaron piedras y rompieron vidrios del edificio del gobierno local

El humo, el fuego y las piedras protagonizaron la mañana de este viernes en La Plata, luego de que una manifestación de cooperativistas frente a la municipalidad local derivara en serios incidentes que culminaron con la detención de 19 personas.

Antes de las 10 de la mañana se congregó frente al edificio municipal un grupo de personas para reclamar por el cese de las contrataciones directas a cooperativas por parte del gobierno que encabeza Julio Alak para los servicios de limpieza de zanjas, cortes de césped y barrido en todo el partido de La Plata. De hecho, ya se llamó a licitación pública y a las 13.30 de hoy vencía el plazo para la compra de pliegos por parte de los interesados.

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La protesta se desarrolló de forma pacífica, pero cuando parecía que llegaba a su fin y comenzaría la desconcentración, primero comenzaron a llover piedras sobre el frente del edificio municipal, causando destrozos de ventanas, y luego aparecieron el fuego y el humo negro causados por la quema de neumáticos en la entrada, muy cerca de la puerta principal.

Tras haber cortado la calle 12 entre 51 y 53, generando lógicos inconvenientes para la circulación de vehículos, un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la municipalidad. Al ser repelidos, comenzaron los incidentes.

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La llegada de refuerzos policiales hizo que los manifestantes se dispersaran hasta su retirada final.

Los manifestantes encendieron fuego junto a la entrada a la municipalidad

Según explicaron desde la administración de Alak, por un lado, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 6769) establece la obligatoriedad de adjudicar obras y servicios públicos mediante licitación pública, a los efectos de brindarle transparencia a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, el gobierno local fue intimado por el Tribunal de Cuentas provincial para que deje de contratar cooperativas de manera directa, algo que el municipio hacía desde 2011.

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Algunos de los manifestantes afirmaron que el gobierno platense les ofreció compensar las contrataciones que dejará de realizar con tarjetas sociales de 200 mil pesos. También indicaron que los mismos funcionarios que les habían prometido que no habría despidos, este viernes no los quisieron recibir en la municipalidad.

La columna de humo negro se podía observar desde lejos

Más allá de que sus tareas no fueron incluidas en la licitación, recolectores y recicladores acompañaron la manifestación por temor a perder sus fuentes de trabajo.

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Tras las 19 detenciones, las organizaciones involucradas convocaron a una nueva manifestación, pero frente a la Comisaría 1° de La Plata, para exigir las liberaciones de sus compañeros, de los cuales varios pertenecen al Frente de Organizaciones en Lucha. Además, responsabilizaron al intendente Alak por “las detenciones arbitrarias”.

A raíz de los enfrentamientos, cinco policías recibieron heridas leves.

Luego de los incidentes, la municipalidad presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentados a la autoridad. Además, desde el gobierno local afirmaron que la “organización política” que encabezó la manifestación “pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad”.

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“Si el municipio la hubiese contrataba nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, agregaron.