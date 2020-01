“Al terminar la anterior gestión de gobierno faltaba muy poco para que el Irizar iniciara sus pruebas de mar, me quedé con las ganas pero igual sentí una enorme alegría al verlo operativo nuevamente. Creo que la decisión de haberlo reparado en nuestro astillero Tandanor fue acertada. Seguramente era más sencillo haber comprado un rompehielos nuevo llave en mano en el exterior. Pero al repararlo en el país, dimos impulso a la industria naval nacional, generamos 1.300.000 horas hombre de trabajo no solo para el personal del astillero sino para muchas empresas privadas contratistas. Hoy el Comandante del buque me explicaba que no hay más de diez buques con estas capacidades en todo el mundo. No estoy seguro de que hubiéramos hecho un buen negocio comprando un rompehielos nuevo y de esta manera además le hemos dado a nuestro astillero la posibilidad de desarrollar capacidades que lo potencian en su actividad”.