En el gobierno provincial están expectantes. “Es difícil pero no imposible”, advierten cerca de la mandataria. Están conformes con la segunda etapa de la campaña. Vidal volvió al ruedo unos días después de sufrir la derrota en las urnas y empezó a propagar un mensaje entre los vecinos de la provincia: “Los escuché y los entendí”. Hacia dentro de su gobierno el mensaje fue más contundente. “No quiere una campaña para perder”, les dijo a sus asesores. Después empezó un operativo para lograr una remontada épica que culminó con un mensaje de aliento: “Yo no me rindo, vamos a darla vuelta”.