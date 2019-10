“Yo no me rindo, yo sigo creyendo, si ustedes están ahí yo estoy acá. De al lado de ustedes no me mueve nadie. No me voy a mover un centímetro de acá, voy a seguir defendiendo cada beso y abrazo que me dieron. Voy a seguir defendiendo cada pedido, cada sueño, cada necesidad, voy a seguir estando ahí porque este camino recién empieza. No se termina”, expresó la mandataria.