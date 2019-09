El tribunal oral fijó el cronograma de las indagatorias. Lo hizo después de pedirles a las defensas que adelanten qué acusados van a declarar y cuáles no. De los 13 imputados, cuatro dijeron que sí y siete que no, entre ellos De Vido y López y Carlos Kirchner, ex funcionario de Planificación Federal y primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Cristina Kirchner y Báez no contestaron, por lo que el tribunal podría reiterarle el lunes a sus defensas el pedido para que informen. Sin embargo, también están en el cronograma de indagatorias: la ex mandataria será la última y Báez el noveno. El calendario se fijó intercalando los que declaran con los que no.