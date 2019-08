Para las indagatorias, el tribunal le pidió a las defensas que en 24 horas le informen quiénes tienen previsto declarar para así armar el cronograma. Para esas audiencias deben estar presentes todos los acusados exceptos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas Públicas José López y otros dos ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz que por mayoría fueron autorizados a no estar presentes en esa etapa excepto cuando sean sus indagatorias.