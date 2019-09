Los peritos oficiales y de la Fiscalía también coincidieron en que las empresas de Báez no tenían la capacidad técnica para hacer las obras. "No se ha observado, no consta en la documental, que las empresas una vez adjudicadas las obras, hubieran presentado el Certificado de Capacidad de Contratacion (CUPO LIBRE) a la firma de la Contrata con la Administracion General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz; este certificado que se utiliza para cada obra indica el saldo de capacidad remanente a la fecha de emision del mismo por el Registro de Constructores de la Obra Pública", señalaron. Y agregaron que Báez "no alcanzo los objetivos y tampoco pudo cumplir con los plazos propuestos en su propio Plan de Trabajo y que le fueran aprobados en cada oportunidad que lo solicitó".