Por su parte, desde el sector gremial del personal embarcado de la Marina Mercante, los dirigentes consultados por Infobae no dejaron de reconocer que la creación de fuentes de trabajo para trabajadores argentinos es de por sí auspicioso y el plus dado por la calidad de buque escuela que tendrá la nave viene a suplir una falencia que el Estado Nacional, como responsable por ley de la formación de marinos, no llega a solucionar.