Crystal Palace vs. Rayo Vallecano - EN VIVO: siga aquí a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en la final de la Uefa Conference League

Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de la Uefa Conference League entre Crystal Palace (Inglaterra) y Rayo Vallecano (España), que tendrá presencia colombiana con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el equipo inglés.
El partido se jugará en el RedBull Arena de la ciudad de Leipzig, Alemania, desde las 2:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del partido y de los colombianos, antes de que se unan a la concentración de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
12:36 hsHoy
Ficha del partido
- Crystal Palace vs. Rayo Vallecano - Final de la Uefa Conference League 2025/2026
- Lugar: estadio RedBull - Leipzig, Alemania
- Fecha y hora: miércoles 27 de mayo - 2:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: ESPN y Disney +.