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Crystal Palace vs. Rayo Vallecano - EN VIVO: siga aquí a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en la final de la Uefa Conference League

La final se jugará en el estadio Red Bull de Leipzig, Alemania, y los dos colombianos pueden ampliar su historia en el equipo inglés si consiguen el segundo título del Crystal Palace

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Jefferson Lerma y Daniel Muñoz son la cuota colombiana en la final de la UEFA Conference League de la temporada 2025-2026 - crédito Crystal Palace
Jefferson Lerma y Daniel Muñoz son la cuota colombiana en la final de la UEFA Conference League de la temporada 2025-2026 - crédito Crystal Palace

Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de la Uefa Conference League entre Crystal Palace (Inglaterra) y Rayo Vallecano (España), que tendrá presencia colombiana con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el equipo inglés.

El partido se jugará en el RedBull Arena de la ciudad de Leipzig, Alemania, desde las 2:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del partido y de los colombianos, antes de que se unan a la concentración de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

12:36 hsHoy

Ficha del partido

  • Crystal Palace vs. Rayo Vallecano - Final de la Uefa Conference League 2025/2026
  • Lugar: estadio RedBull - Leipzig, Alemania
  • Fecha y hora: miércoles 27 de mayo - 2:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

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