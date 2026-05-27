Santa Fe: una mujer fue brutalmente atacada por dos pitbulls mientras caminaba y tuvo que ser hospitalizada

El ataque de dos pitbulls en Cayastá causó graves lesiones en rostro y extremidades de una mujer de 46 años

Una mujer de 46 años sufrió múltiples mordeduras en el rostro, brazos, piernas y muslo izquierdo tras el ataque de dos perros de raza pitbull en la localidad costera de Cayastá, en el departamento Garay, provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió el martes por la noche en inmediaciones de Hernandarias y cortada Los Patíes, y derivó en el traslado de urgencia de la víctima al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con fuentes de la Unidad Regional VII, el episodio se registró cerca de las 20 horas, cuando la mujer regresaba a pie hacia su vivienda. En ese trayecto fue sorprendida por dos canes —uno de color marrón y otro atigrado marrón con negro— que la atacaron sin mediar provocación, según indicó Aire Santa Fe.

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Los gritos de auxilio llegaron hasta su yerno, quien salió rápidamente y logró socorrerla. Minutos después, personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar tras un llamado ingresado al sistema de emergencias 911.

Los dueños de los pitbulls enfrentan una causa por lesiones culposas graves tras el grave episodio en Santa Fe (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención médica comenzó en el centro de salud local, donde la víctima recibió las primeras curaciones. La médica policial de turno evaluó la gravedad de las heridas —con especial preocupación por las lesiones en el muslo izquierdo— y dispuso la derivación al hospital Cullen para una atención de mayor complejidad. El diagnóstico quedó registrado como “lesiones de carácter graves”.

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Pese a la violencia del ataque, la evolución de la mujer fue favorable. Este miércoles al mediodía recibió el alta médica, aunque deberá continuar con controles y curaciones de forma ambulatoria, afirmó El Litoral.

La víctima declaró ante los uniformados que los animales pertenecerían a una vecina del barrio que ya fue identificada por las autoridades, y advirtió que no sería la primera vez que esos perros protagonizan ataques contra personas en la zona.

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Por disposición de la Unidad Fiscal de Helvecia, a cargo de la investigación, se ordenó el secuestro preventivo de los dos pitbull y se inició una causa judicial contra sus presuntos propietarios bajo la calificación provisoria de “lesiones culposas graves por mordedura de can”.

El caso reavivó el debate sobre la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos en distintos puntos de la provincia, donde episodios de esta naturaleza vienen generando creciente inquietud entre vecinos y autoridades.

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Una jubilada fue atacada por 10 perros en Santa Fe

La jubilada Ana Tovani sufrió una grave lesión tras ser atacada por una jauría de perros mientras circulaba en moto por una calle de San Lorenzo.

El hecho se registró días atrás, cerca de las 8:15, en William Morris al 2200, a la altura de una gomería donde viven varios perros. La víctima se encuentra internada en el Sanatorio Laprida de Rosario con una fractura compleja en una pierna.

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Según el testimonio de Tovani, el incidente ocurrió cuando se trasladaba para hacer unos trámites y luego tenía previsto ir al gimnasio. Al pasar frente al comercio, el dueño de la gomería abrió la puerta y una decena de perros salió disparada hacia la calle.

La jubilada sufrió una compleja fractura de tibia y enfrenta meses de recuperación (Rosario3)

La mujer contó que uno de los animales fue directo hacia ella y le mordió la campera a la altura del cuello. Ante la agresión, soltó la moto y golpeó contra el pavimento, lo que le provocó una fractura de tibia cerca de la rodilla. “Salieron a despedazarme”, describió la víctima sobre la ferocidad del ataque.

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Vecinos del sector acudieron de inmediato a auxiliarla y le confirmaron que las agresiones de la jauría no eran hechos aislados. “Están cansados de hacer denuncias”, señaló Tovani, quien remarcó que los residentes del barrio ya habían alertado sobre el problema en múltiples oportunidades.

Según informó el portal Rosario3, tras el ataque una ambulancia llevó a Tovani primero a un hospital de la zona y luego al Sanatorio Laprida de Rosario, donde permanece internada. Los médicos le diagnosticaron una fractura compleja en la pierna y estimaron que la recuperación puede llevar entre tres y cuatro meses. Además, no se descarta la necesidad de una cirugía con colocación de prótesis.

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Sobre el estado de salud de la víctima, los profesionales indicaron que la gravedad de la fractura exige una inmovilización prolongada y una rehabilitación específica. Cualquier demora en la atención ortopédica podría agravar el cuadro, por lo que resulta imprescindible garantizar los insumos necesarios en tiempo y forma.