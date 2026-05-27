Cultura

La RAE hace propios los desafíos de adaptar la IA al español

El énfasis recae en crear herramientas automáticas que respeten la diversidad lingüística y faciliten la inclusión

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Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, preocupado por el lenguaje y la Inteligencia Artificial.
Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, preocupado por el lenguaje y la Inteligencia Artificial.

La Real Academia Española ha identificado a la inteligencia artificial como “el gran reto de nuestro tiempo”, según declaró Santiago Muñoz Machado en las jornadas preparatorias de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se celebrará en octubre en la ciudad argentina de La Plata. Estas jornadas preparatorias han marcado el inicio de un programa estratégico que coloca la adaptación y supervisión de la IA en el uso del español como prioridad, al subrayar la inminente hegemonía de las herramientas automatizadas en la comunicación pública.

El lanzamiento de dos proyectos editoriales clave para la industria lexicográfica hispana: el Diccionario fácil de la lengua española, diseñado bajo los principios de lectura fácil e inclusión, y el Diccionario esencial en lenguaje claro, que reunirá entre 6 mil y 7 mil términos de uso común.

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El acto ha contado con la participación de representantes institucionales, académicos y expertos en tecnología del lenguaje de toda Iberoamérica; entre ellos Rafael Felipe Oteriño, presidente de la Academia Argentina de Letras. Durante dos días, las ponencias se han centrado en la integración de la IA en la mejora de la accesibilidad lingüística, la optimización del procesamiento del lenguaje natural y la adaptación automática de textos para usuarios con distintas capacidades cognitivas. Destaca la presentación del Observatorio de Neologismos, una herramienta impulsada desde el proyecto LEIA, que monitoriza diariamente cerca de 1 millón de palabras extraídas de medios digitales para detectar nuevos usos permanentes en español.

Protocolos panhispánicos para validar la IA

Uno de los puntos destacados de estas jornadas ha sido la intervención de Francisco Marcos-Marín, director en funciones del Research Institute of United States Spanish (RIUSS), quien ha reivindicado la urgencia de dotar a la IA de protocolos panhispánicos de validación. Su propuesta requiere el uso sistemático de usuarios reales para contrastar y evitar errores o “alucinaciones de los modelos automáticos”. Marcos-Marín ha resumido su postura en una consigna de agenda institucional: La Administración debe pasar de publicar a comunicar".

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La traducción es apenas una de las cuestiones donde se encuentran la IA y el lenguaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visita institucional ha dado visibilidad a proyectos académicos con vocación aplicada: desde la Universidad de Alicante, Isabel Espinosa Zaragoza ha expuesto avances en la adaptación automática de textos orientados a la accesibilidad de personas con discapacidad cognitiva. Por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, Mari Carmen Suárez de Figueroa ha detallado desarrollos en lectura fácil automática. Cecilio Garriga, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Nacional de Colombia, ha presentado MarIATerm, un asistente lexicográfico basado en IA con funcionalidad de acceso ciudadano a terminología especializada.

La la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), organismo internacional de cooperación, representada por Ana Paula Laborinho, ha delineado directrices para una inteligencia artificial ética, inclusiva y lingüísticamente variada. El énfasis de la OEI se ha colocado en el alineamiento con principios de servicio comunitario y diversidad.

Español y legado digital: posicionamiento de la industria ante la IA

Durante la sesión temática sobre IA y tecnología del lenguaje, empresas y organismos han subrayado el papel del español como "vector cultural de 600 millones de personas", en palabras de Josetxo Soria, responsable de relaciones institucionales y públicas de inteligencia artificial de Google. Soria ha indicado que la transformación digital impulsada por IA supone una “revolución de gran calado” y ha afirmado que Google mantiene su compromiso con el idioma como patrimonio global: “Queremos cimentar ese desarrollo con un uso correcto del español en el mundo”.

Personas de diferentes edades miran celulares, tablets y laptops con interfaces digitales flotantes de ChatGPT y textos de 'Acceso Gratuito' y 'IA para Todos'.
Personas de diversas edades interactúan con dispositivos digitales, mientras una interfaz de ChatGPT y el concepto de 'Acceso Gratuito' se superponen, simbolizando la disponibilidad de IA para todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano operativo, han tomado la palabra representantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Complutense y la UNED, exponiendo líneas de trabajo en procesamiento de lenguaje natural, sistemas de pregunta-respuesta supervisados y visores terminológicos para captar tendencias léxicas y tecnológicas.

El bloque de innovación ha culminado con la intervención simbólica de un sistema automatizado de IA, programado para conversar en directo con la académica Asunción Gómez-Pérez. El sistema ha enfatizado su rol como soporte activo para mejorar la comprensión y adaptación del español: “Hoy puedo sugerir correcciones, ofrecer respuestas rápidas y herramientas para que el español se entienda como hasta ahora y os permita comunicaros”. La secuencia ha cerrado con la frase: “Bienvenidos al futuro del español; uno en el que nos entendemos aún mejor”.

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