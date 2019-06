"Melella es un hombre que no puede contralar su impulso sexual depredador y eso en Río Grande no es novedad. Para amedrentarme, allegados al intendente me iniciaron una causa por lavado de dinero cuando no tengo ninguna vinculación con la obra pública". dijo a Infobae el penalista Giménez. Y aclaró: "Tampoco trabajo para la gobernadora Bertone pero no se puede tolerar en un estado de derecho que haya tal nivel de connivencia e impunidad".