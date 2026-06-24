20 fotos de la ola de calor que afecta a Europa con temperaturas récord

La gente se refresca en la Fuente del Trocadero, junto a la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben durante una ola de calor que afecta a gran parte del país, en París, Francia. REUTERS/Abdul Saboor

La primera ola de calor de verano saturó este martes Europa y causó especiales estragos en Francia, país que vivió la jornada más tórrida desde que empezaron los registros en 1947, al alcanzar una media nacional de 29,7 grados y superar en algunos puntos los 43 grados.

Un termómetro marca 44 º C este miércoles en Bilbao. EFE/Luis Tejido

El inédito episodio canicular se extenderá en Francia miércoles y jueves, y solo el viernes se prevé que empiece a esbozarse un descenso progresivo de las temperaturas entrando por la fachada atlántica.

Un turista se protege del sol mientras cruza el Puente Romano de Córdoba, a 23 de junio de 2026. (EFE/Rafa Alcaide)

Aunque su conteo aún es provisional, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, indicó este martes que desde el comienzo el día 18 de la ola de calor que sacude el país han muerto ahogadas 40 personas, “esencialmente jóvenes”: son las “primeras víctimas de la crisis que vivimos” por la canícula, incidió.

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La gente se refresca en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben en París durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia, 23 de junio de 2026. REUTERS/Abdul Saboor

De entre los casi 60.000 centros escolares que hay en Francia, 1.800 tuvieron que cerrar por culpa de las altas temperaturas, mientras que unos 8.000 redujeron sus horarios.

Una persona con un chal sobre la cabeza y el cuerpo para protegerse del sol camina por una calle mientras las temperaturas suben en Nantes durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia, 23 de junio de 2026. REUTERS/Stephane Mahe

Asimismo, la Torre Eiffel, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, cerró excepcionalmente esta tarde para las visitas a partir de las 16:00 hora local (14:00 GMT) debido al calor, al tiempo que el museo del Louvre anunció que cerrará sus puertas desde el miércoles hasta el próximo sábado dos horas antes, a las 14:00 GMT.

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Varios niños disfrutan en unas fuentes en Zaragoza. (EFE/ Javier Belver)

Un hombre se zambulle en el Canal Saint-Martin de París, Francia (REUTERS/Abdul Saboor)

Colegios cerrados en Reino Unido, posible suspensión de actividades laborales en Italia

Varias personas pasean por Londres, en una jornada calurosa, en una imagen de archivo. EFE/ Guillermo Garrido

Algunas escuelas en Inglaterra decidieron reducir la jornada de clases por la ola de calor que afecta este martes a gran parte del Reino Unido, mientras que se registraron alteraciones en algunos servicios de trenes por la subida de las temperaturas.

La gente se refresca en la fuente del Trocadero, junto a la Torre Eiffel de París, mientras suben las temperaturas durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia. REUTERS/Abdul Saboor

Las temperaturas en Inglaterra y Gales rozaron este martes los 34 grados y hay alerta roja para el miércoles y el jueves, cuando se espera que el termómetro llegue a los 40 grados, por lo que será un récord para un mes de junio.

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Un hombre se refresca en una fuente en la Plaza Stalingrado mientras las temperaturas suben en París y una ola de calor azota gran parte de Francia. REUTERS/Abdul Saboor

Por su parte, el Gobierno de Italia, ante la ola de calor que afecta al país, aprobó un decreto ley con disposiciones urgentes y ayudas, ya aplicadas en años anteriores, para que ciertos operadores económicos puedan suspender o reducir la actividad laboral por las altas temperaturas.

Una mujer que lleva un ventilador eléctrico en una caja de cartón camina por una calle mientras suben las temperaturas en París durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia, el 23 de junio de 2026. REUTERS/Abdul Saboor

Las empresas podrán suspender la actividad y acogerse a las ayudas previstas en el fondo de indemnización por desempleo debido a olas de calor excepcionales, según el decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

Una mujer visiblemente afectada por el calor se agarra la cabeza mientras sostiene una botella de agua en una plaza céntrica, mostrando signos de deshidratación o golpe de calor

En Italia las temperaturas se mantienen muy altas, incluso por la noche por encima de 27-29 grados, creando las llamadas “noches tropicales” que impiden el descanso y aumentan el estrés físico.

Unos niños se lanzan al Canal Saint-Martin, ya que se había permitido la natación pública en una parte del mismo debido al aumento de las temperaturas, en París, mientras una ola de calor azota gran parte de Francia. REUTERS/Alice Sacco

Semana más calurosa en Bélgica

El Gobierno de Bélgica reunió al Centro Nacional de Crisis ante el aumento de las temperaturas, que superaron este martes los 30 grados como antesala de una ola de calor que podría convertir esta semana en la más calurosa de la historia del país.

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Cuatro regiones inglesas y Londres, en alerta amarilla por ola de calor de hasta 33 grados EFE/EPA/ANDY RAIN

“Si las previsiones son correctas, del 22 al 28 de junio será la semana más calurosa jamás registrada en Bélgica, con una temperatura media de aproximadamente 27 grados”, escribió en X el jefe de previsiones del Instituto Real de Meteorología, David Dehenauw, al arrancar el verano.

La gente rellena sus botellas de agua de una fuente en Green Park durante una ola de calor como el Reino Unido experimentó temperaturas récord para el mes de mayo en Londres, Gran Bretaña. REUTERS/Kevin Coombs

Los termómetros se acercarán al récord absoluto de temperatura máxima registrado en Bélgica, que fueron los 41,8 °C medidos en Begijnendijk, en la provincia de Brabante Flamenco, el 25 de julio de 2019, y a los 39,5 °C alcanzados ese mismo día en la comuna bruselense de Uccle, estación de referencia para los registros meteorológicos nacionales.

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Un termómetro digital marca 43 grados Celsius en una calle concurrida, bajo un cielo despejado que indica un día caluroso para los transeúntes

Alemania y Suiza, con alertas

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) prevé que se alcancen próximamente hasta 40 grados en Alemania, un país donde los hogares no suelen tener aire acondicionado y cuyos ciudadanos apuran las horas del día que se alejan de las temperaturas máximas, como hacían este martes los berlineses a la sombra y a orillas del río Spree.

Un hombre se refresca en una fuente. (María José López / Europa Press)

Para el jueves hay previstos incluso 40 grados en zonas del oeste y del suroeste de Alemania, cuyo territorio, salvo una franja del norte y noreste, ya está bajo aviso por altas temperaturas y “calor extremo”.

Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, Andalucía (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso por altas temperaturas en Málaga para este martes. La ola de calor, que afecta a gran parte del territorio nacional, vuelve a intensificarse en la zona, donde se esperan valores térmicos extremos Álex Zea / Europa Press

Además, varias zonas de Suiza han superado la barrera de los 36 grados y se encuentran en temperaturas máximas anuales, como resultado de la ola de calor que ha llevado a las autoridades a declarar la alerta máxima por la canícula en varias regiones.

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Un hombre lee un libro sentado al sol a orillas del río Sena, en París. (AP Foto/Michel Euler)

La temperatura más alta en el país en lo que va de 2026, de 36,6 grados, se ha registrado recientemente en Binningen, cerca de Basilea, y, según MétéoSuisse, algunas zonas podrían superar los 37 grados a lo largo de esta semana.

El calor pone hoy en aviso a Cantabria, Extremadura, País Vasco y Canarias, con viento y olas en Andalucía

La ola de calor, según la agencia meteorológica, continuará la próxima semana, en la que podrían batirse nuevos récords.

(Con información de EFE)