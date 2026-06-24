Colombia es el séptimo país en el mundo en el que Donald Trump tiene mayor favorabilidad, según encuesta global

Colombia es el país latinoamericano que más apoya a Donald Trump - crédito Dado Ruvic/Reuters

La confianza en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanza el 43% en Colombia, según una encuesta global del Pew Research Center, un nivel que ubica al país entre los que mejor valoran al mandatario estadounidense. Aun así, el apoyo no es mayoritario: el 55% de los colombianos expresa desconfianza.

La encuesta, realizada entre el 8 de febrero y el 13 de mayo de 2026 en 36 países, muestra que Colombia ocupa el séptimo lugar mundial por detrás de Hungría, que registra 44%. En América Latina, supera a Argentina, Brasil, Chile, México y Perú.

El estudio incluyó a 42.151 personas en 36 países y retrata un deterioro amplio de la imagen internacional de Trump. A escala global, la mediana de confianza en el presidente republicano llega a 23%, mientras el rechazo sube a 74%.

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Cómo queda Colombia frente al resto del mundo y América Latina

El 60% de los colombianos tiene una opinión favorable de Estados Unidos, la cifra más alta entre los países latinoamericanos - crédito AP Foto/Rick Bowmer/VisualesIA

Solo cuatro países registran una confianza mayoritaria en Trump: Filipinas, Israel, Nigeria y Kenia. Ghana aparece después con 54%, y Colombia ocupa el séptimo lugar mundial con 43%, apenas por debajo de Hungría, que marca 44%.

En el otro extremo figuran Cisjordania y Jerusalén Este con 4%, Turquía con 6%, Suecia y México con 11%, Pakistán con 12% y Malasia con 13%. Dentro de América Latina, Colombia supera a Argentina, Brasil, Chile, México y Perú en confianza hacia Trump. Argentina registra 29%, Brasil 30%, Chile 28%, México 11% y Perú 31%.

El apoyo relativo a Trump contrasta con el rechazo global

La encuesta también refleja un deterioro de la imagen de Estados Unidos en el conjunto de países medidos. La mediana de opinión favorable sobre el país es de 37%, frente a 57% de visión desfavorable.

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Colombia vuelve a apartarse de esa tendencia. El 60% de los colombianos tiene una opinión favorable de Estados Unidos, la cifra más alta entre los países latinoamericanos incluidos en el estudio. Perú aparece después con 51%, seguido de Brasil con 47%, Argentina con 44%, México con 40% y Chile con 37%.

Los límites del respaldo colombiano a Trump

Solo 37% cree que el gobierno estadounidense respeta plenamente las libertades personales de sus propios ciudadanos - crédito Europa Press

El sondeo muestra que 75% de los colombianos considera que Estados Unidos interfiere mucho o bastante en los asuntos internos de otros países. Solo 37% cree que el gobierno estadounidense respeta plenamente las libertades personales de sus propios ciudadanos.

La evaluación de políticas concretas de Trump también deja un mapa desigual. Su mejor resultado en Colombia aparece en la ayuda humanitaria internacional, con 56%, y luego en su manejo de Venezuela, con 46%.

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Mientras que las cifras bajan en los demás temas. Solo 29% aprueba su política arancelaria, 28% su manejo de Irán, 27% su gestión de la guerra entre Rusia y Ucrania, 26% su manejo de la inmigración y del conflicto en Gaza, y 22% sus iniciativas sobre Groenlandia.

A escala global, esos niveles son todavía más bajos. La mediana de aprobación llega a 18% en aranceles y Gaza, a 20% en Irán y la guerra entre Rusia y Ucrania, y a 22% en la política hacia Venezuela.

Entre los colombianos, Donald Trump obtiene más confianza que otros dirigentes internacionales medidos en el estudio. Supera a Volodimir Zelenski con 37%, Emmanuel Macron con 33%, Xi Jinping con 30%, Vladimir Putin con 28% y Benjamin Netanyahu con 22%.

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Sin embargo, ese orden se invierte fuera de Colombia. En la medición global, el republicano queda detrás de Macron con 43%, Zelenski con 35%, Xi Jinping con 34% y Putin con 31%, y solo supera a Netanyahu, que registra 18%.

La confianza de Estados Unidos a nivel internacional tambalea

La confianza de Estados Unidos a nivel internacional tambalea - crédito Shannon Stapleton/Reuters

La investigación registró una pérdida en la confianza a nivel internacional frente a Estados Unidos. En Europa solo dos de cada 10 países sienten confianza en Donald Trump y sus políticas. El Pew Research Center sostuvo que la percepción en el viejo continente está ligada al deterioro de la imagen del país norteamericano como promotor de la paz y la estabilidad mundial.

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