Sociedad

La Plata: aprovecharon el partido de la Selección y desvalijaron dos departamentos

El asalto ocurrió el lunes pasado en un edificio de la calle 45, entre 18 y 19, cuando arrancaba el partido contra Austria: los intrusos forzaron accesos, juntaron objetos de valor y se retiraron con bolsos

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Robo en La Plata, mientras jugaba la Selección Argentina

Un grupo de delincuentes ingresó a un edificio de La Plata durante el primer tiempo del partido entre Argentina y Austria y robó en dos departamentos mientras los propietarios seguían el encuentro de la Selección. El hecho ocurrió este lunes sobre la calle 45, entre 18 y 19, cuando comenzaba el cotejo.

Según el medio local 0221, los ladrones forzaron las puertas de dos viviendas y sustrajeron numerosos objetos de valor. Un vecino, uno de los damnificados, relató al mismo medio: “Se llevaron un montón de cosas. Rompieron las dos puertas de los departamentos para entrar”. Por motivos de seguridad, la víctima prefirió omitir detalles sobre los elementos sustraídos.

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A su vez, vecinos del edificio detallaron al mismo medio que los asaltantes permanecieron en el lugar hasta el final del primer tiempo del partido. Las cámaras de seguridad del edificio registraron el ingreso de los delincuentes y captaron el momento en el que salieron con varios bolsos y mochilas cargados con lo robado.

“Salieron con cantidad de bolsos y mochilas. Se robaron muchas cosas de valor, estuvieron justo hasta que terminó el primer tiempo del partido”, afirmó la víctima, en referencia a las imágenes captadas por los dispositivos de vigilancia.

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Robo en La Plata, mientras jugaba la Selección Argentina
Una cámara de seguridad captó a los ladrones.

Hasta el momento, no trascendió la identidad de los autores del robo. La policía bonaerense trabaja en la identificación de los responsables a partir de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad del edificio en La Plata. Las autoridades analizan los registros fílmicos y continúan con la investigación para dar con los sospechosos.

Otros robos durante el partido Argentina - Austria

Sin embargo, este no fue el único hecho delictivo que sucedió mientras la selección argentina disputaba su segundo partido mundialista. En Córdoba sucedió un hecho similar, donde un jubilado de 64 años fue víctima de un robo en su vivienda del barrio Panamericano, en la ciudad de Córdoba, y también durante el cotejo mundialista. El hecho ocurrió mientras el propietario, identificado como Daniel, se encontraba trabajando fuera de su domicilio, según informó Cadena 3.

Al regresar a su casa, Daniel encontró el lugar completamente desvalijado. “Cuando entré... Un desastre. Quedé en shock”, relató el damnificado a dicho medio. Los delincuentes, que aprovecharon que el partido de la Selección argentina captaba la atención del país, robaron herramientas nuevas y otros objetos de valor que el jubilado había adquirido “con mucho esfuerzo”. En su testimonio, destacó: “Se llevaron todas las herramientas que yo tenía nuevas, porque las he ido comprando con sacrificio, con tiempo y en cuotas”.

Durante el robo, los autores también intentaron llevarse un televisor, que terminó dañado. Daniel manifestó un profundo malestar por la sucesión de hechos delictivos sufridos: “Tengo ganas de vender la casa e irme a otro lado”, expresó, al señalar que fue víctima de dos robos en el último año y medio.

Habitación con armarios, estanterías, encimera de cocina, fregadero, puerta abierta, suelo de baldosas, ropa, bolsas de basura, cajas, botellas y objetos diversos
En Córdoba, la casa de Daniel quedó completamente desordenada y desvalijada (Cadena 3).

La denuncia fue radicada ante la policía de Córdoba, que inició la investigación para intentar identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.

En Santa Fe, a las 14.30 del último lunes, dos mujeres fueron víctimas de un violento robo bajo la modalidad de entradera en una casa de la ciudad de Rosario, sobre la calle Escocia al 356 bis, según detalló la policía de Santa Fe.

El medio Cadena 3 señaló que dos hombres vestidos de negro forzaron el ingreso a la vivienda y sorprendieron a las residentes, identificadas como L. Beatriz, de 79 años, y G. Delia Inés, de 60 años. Una vez dentro, los asaltantes las sometieron, las amenazaron y las insultaron, además de atarlas mientras exigían la entrega de dinero, joyas y otros objetos de valor. Finalmente, los ladrones escaparon, tras lo cual las víctimas lograron alertar a las autoridades, después de liberarse.

Efectivos policiales se presentaron en el lugar y trasladaron las actuaciones a la Comisaría 17ª por razones de jurisdicción. La investigación sigue en curso para intentar identificar a los responsables del robo y dar con todos los elementos sustraídos.

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