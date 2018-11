Para los abogados denunciantes, "el testimonio de Lovera da cuenta que el hecho no era aislado, sino que constituía un mecanismo o sistema por el cual la satisfacción de los deseos sexuales del intendente se combinaba con el sistema de contrataciones del municipio. Así, refiere que poco tiempo después 'me preguntó si conocía gente del norte para traer a trabajar a esta ciudad', en las condiciones ya expuestas. Y en este contexto menciona a otra de las víctimas, 'el canoso'", en referencia a otro obrero también oriundo de Formosa, de nombre Alejandro, que aún no declaró en la causa.