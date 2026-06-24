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¿Hasta dónde puede llegar México en el Mundial 2026? Esto dijo Julián Quiñones

Quiñones destacó el momento que vive la Selección Mexicana

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Julián Quiñones fue el primer jugador en anotar un gol en la Copa del Mundo 2026, es el primer colombiano en la historia en alcanzar este registro. Lo hizo ante Sudáfrica en el partido inaugural al minuto ocho - crédito Reuters
(Reuters)

La Selección Mexicana llegará a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con paso perfecto tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur.

Bajo ese panorama, Julián Quiñones destacó el momento que atraviesa el equipo dirigido por Javier Aguirre, resaltó la unión del plantel y aseguró que existe confianza en alcanzar instancias importantes dentro del torneo.

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El delantero, autor de uno de los goles en la victoria frente a Sudáfrica, habló en zona mixta antes del duelo ante Chequia sobre sus primeras experiencias mundialistas y las expectativas que existen alrededor del combinado nacional.

Quiñones recuerda la emoción de disputar su primera Copa del Mundo

(AP Foto/Fernando Llano)
(AP Foto/Fernando Llano)

A pocas horas de cerrar la fase de grupos, Quiñones reconoció que la emoción estuvo presente entre varios integrantes del plantel que disputan por primera vez una Copa del Mundo. Sin embargo, señaló que el equipo logró manejar ese escenario para comenzar el torneo con una victoria.

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“Todos estábamos así, todos los que tocábamos un Mundial por primera vez, pero se supo manejar y logramos hacer buen partido”, explicó.

El atacante también recordó la acción que derivó en su primer gol mundialista durante el encuentro contra Sudáfrica. Según relató, la jugada se desarrolló rápidamente tras una recuperación de balón de Erik Lira, momento en el que visualizó la posibilidad de marcar.

“Cuando Lira recupera la pelota y queda el bote, lo que pensé fue: este va a ser mi primer gol. Me mentalicé rápido para controlar y definir y así sucedió. Se dio ese gran gol anhelado para todo jugador. Pudimos ganar que es lo más importante”, comentó.

Además, subrayó que su prioridad dentro del equipo es contribuir al funcionamiento colectivo tanto en labores defensivas como ofensivas.

“Mi misión es siempre ayudar a mis compañeros, estar conectado tanto en defensa y en ataque. La parte individual viene a propósito de lo colectivo”, afirmó.

El delantero confía en que México puede avanzar a las fases decisivas

(EFE/ Sashenka Gutiérrez)
(EFE/ Sashenka Gutiérrez)

Más allá de los resultados obtenidos en el arranque del torneo, Quiñones consideró que uno de los principales puntos fuertes del Tri ha sido la cohesión que existe dentro del grupo.

“Estamos haciendo un excelente torneo, estamos contentos, el grupo está muy unido. Es lo que realmente importa”, señaló.

Al ser cuestionado sobre las aspiraciones de México en la Copa del Mundo, el delantero mostró confianza en las capacidades del plantel y en la competitividad que ha mostrado durante las primeras jornadas.

“Vamos a llegar muy lejos, estoy seguro porque tenemos un grupo muy competitivo y está confiado en que lo vamos a hacer”, sentenció.

La Selección Mexicana cerrará la fase de grupos este miércoles frente a Chequia en el Estadio Ciudad de México, con la posibilidad de concluir la primera ronda con marca perfecta antes del inicio de las fases de eliminación directa.

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