Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 24 de junio

El dólar, a $1.490 en el Banco Nación
El dólar es negociado a $1.490 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 12 de enero. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.491,13 para la venta y $1.439,41 para la compra.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre los pedidos de devolución de percepciones del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales asociadas al uso de tarjetas de crédito para la compra de pasajes internacionales y consumos en moneda extranjera, por el computo del dólar tarjeta.
El dólar estuvo negociado en alza en todos los segmentos del mercado, en una sesión financiera con cierta tensión desde el exterior por las bajas bursátiles. Con un monto operado de 645,7 millones en el segmento de contado el mayorista avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.471,50, su precio más elevado desde el 2 de enero ($1.475).
El dólar mantuvo ayer su tendencia alcista y, salvo el oficial, el resto de las cotizaciones superaron los 1.500 pesos. La mayor presión compradora del mercado obligó al Banco Central a reducir su participación en el mercado, donde adquirió solo USD 20 millones, una de las cifras más bajas de los últimos meses.
El BCRA compró USD 20 millones en el mercado
El Banco Central absorbió USD 20 millones en su intervención cambiaria del día, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 38 millones, a USD 47.469 millones, con la caída de 1,4% en el oro, a USD 4.140,30 la onza.