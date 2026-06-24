Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 24 de junio

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El nuevo Fondo de Asistencia Laboral: ¿qué cambia y qué sigue igual en los despidos? La medida incorpora un esquema general para afrontar costos por desvinculaciones con adhesión obligatoria de empleadores