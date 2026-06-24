Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 24 de junio

El billete es ofrecido a $1.490 para la venta en el Banco Nación y a $1.505 en el mercado blue, en máximos desde enero

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13:06 hsHoy

El dólar, a $1.490 en el Banco Nación

El dólar es negociado a $1.490 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 12 de enero. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.491,13 para la venta y $1.439,41 para la compra.

13:06 hsHoy

Nuevos controles a las devoluciones de 30% por gastos en el exterior: cómo pedir el reembolso del dólar tarjeta ante ARCA

El fisco pidió a algunos contribuyentes la presentación de información financiera correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025 porque detectó inconsistencia con los ingresos declarados. Cómo realizar la solicitud

Los controles sobre las percepciones de dólar tarjeta se intensificaron, con foco en la justificación de los ingresos y la trazabilidad de los fondos.
Los controles sobre las percepciones de dólar tarjeta se intensificaron, con foco en la justificación de los ingresos y la trazabilidad de los fondos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre los pedidos de devolución de percepciones del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales asociadas al uso de tarjetas de crédito para la compra de pasajes internacionales y consumos en moneda extranjera, por el computo del dólar tarjeta.

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13:06 hsHoy

El dólar volvió a subir y tocó un nuevo precio máximo desde enero

La cotización mayorista subió a $1.471,50 y acumula en junio un alza de 63,50 pesos o 4,5%. Al público en el Banco Nación la divisa cerró a $1.490

El dólar subió en once de los 16 días operativos de junio.
El dólar subió en once de los 16 días operativos de junio.

El dólar estuvo negociado en alza en todos los segmentos del mercado, en una sesión financiera con cierta tensión desde el exterior por las bajas bursátiles. Con un monto operado de 645,7 millones en el segmento de contado el mayorista avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.471,50, su precio más elevado desde el 2 de enero ($1.475).

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13:06 hsHoy

¿Vuelve el carry trade?: con los dólares financieros otra vez arriba de $1.500, revive el atractivo de posicionarse en pesos

El Banco Central aflojó las compras para no impulsar más la cotización. Ejecutivos de Alycs consideran que es una buena cotización para vender divisas y potenciar la apuesta por las tasas en moneda local

Los dólares financieros superaron nuevamente los $1.500 y reviven el atractivo por el carry trade, según especialistas. (REUTERS/Willy Kurniawan)
Los dólares financieros superaron nuevamente los $1.500 y reviven el atractivo por el carry trade, según especialistas. (REUTERS/Willy Kurniawan)

El dólar mantuvo ayer su tendencia alcista y, salvo el oficial, el resto de las cotizaciones superaron los 1.500 pesos. La mayor presión compradora del mercado obligó al Banco Central a reducir su participación en el mercado, donde adquirió solo USD 20 millones, una de las cifras más bajas de los últimos meses.

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13:06 hsHoy

El BCRA compró USD 20 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 20 millones en su intervención cambiaria del día, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 38 millones, a USD 47.469 millones, con la caída de 1,4% en el oro, a USD 4.140,30 la onza.

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