El Parlamento Europeo declaró a Rusia principal amenaza para la integridad democrática de Europa

Eurodiputados en el Parlamento Europeo. El legislativo aprobó una hoja de ruta que califica a Rusia como “Estado promotor del terrorismo” y la principal amenaza para la democracia del bloque. (REUTERS/Yves Herman/archivo)

El Parlamento Europeo aprobó una rigurosa hoja de ruta de seguridad que designa formalmente a Rusia como la “principal amenaza externa para la integridad democrática de Europa” y un “Estado promotor del terrorismo”, exigiendo un endurecimiento inmediato de las sanciones y un marco de “disuasión activa” contra las operaciones de desinformación y guerra híbrida de Moscú.

El documento final fue adoptado por la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia (EUDS) con 20 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones. El texto parlamentario dibuja un panorama de alerta sistémica y extiende la amenaza de actividades hostiles coordinadas a Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte, denunciando un incremento drástico de ataques híbridos contra infraestructuras críticas que incluyen ciberataques, sabotajes físicos, incendios provocados, espionaje y bloqueo de señales en el continente.

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Nuevo centro de respuesta y blindaje electoral

Vladímir Putin en Moscú, el 23 de junio de 2026. El estancamiento militar en Ucrania ha empujado al Kremlin a priorizar la guerra híbrida en la UE, que ya lo declaró "Estado promotor del terrorismo". (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS)

Para centralizar la contraofensiva, los eurodiputados proponen la creación del Centro Europeo de Resiliencia Democrática, un organismo que operará bajo un mandato legal vinculante, con presupuesto propio dedicado y una gobernanza que involucre a todos los Estados miembros. El informe exige además expandir las capacidades de las agencias de la UE, incluyendo la adición de las amenazas híbridas al mandato de Europol, y endurecer las sanciones contra los facilitadores de la desinformación y entidades fuera del bloque, apuntando específicamente a firmas de China que ayudan a evadir las restricciones financieras y logísticas del Kremlin.

En el plano político, el texto demanda clasificar la infraestructura electoral como crítica y aplicar controles severos contra la financiación proxy mediante el cumplimiento estricto de las directivas contra el blanqueo de capitales. Asimismo, introduce el principio de “conozca a su donante” para regular el uso de criptomonedas y frenar la desinformación monetizada. En un apartado de fuerte repercusión política, el informe solicita formalmente investigar las evidencias de espionaje contra instituciones de la UE por parte de funcionarios húngaros bajo el anterior gobierno de Budapest, así como las acusaciones de haber compartido información sensible con Moscú.

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Soberanía tecnológica y preparación civil

Otra de las prioridades absolutas fijadas por el Parlamento Europeo es reducir de forma urgente la dependencia en sectores estratégicos frente a tecnologías controladas por potencias extranjeras, alertando explícitamente sobre el impacto de las corporaciones de software de Estados Unidos y el hardware de China. Para mitigar este riesgo, proponen una estrategia equilibrada de inversión basada en el principio de “Comprar Europeo” (Buy European) en infraestructuras críticas y la diversificación de proveedores de materias primas esenciales.

En el ámbito digital, el documento exige respuestas más rápidas de las plataformas para combatir la interferencia electoral impulsada por bots, la obligación de etiquetar el contenido sintético o generado por inteligencia artificial (IA), y la exposición de campañas encubiertas que explotan la IA generativa. Adicionalmente, el paquete aboga por la protección de la libertad de prensa mediante financiamiento a largo plazo, la prohibición de software espía ilegal y la instauración del 24 de febrero —aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania— como el “Día de la Preparación Europea”, acompañado de manuales impresos de contingencia para los hogares y una aplicación comunitaria de alertas de crisis.

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El viraje hacia la zona gris

Fotografía de archivo del eurodiputado sueco Tomás Tobé (PPE), ponente del documento. (EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ)

La determinación de las autoridades europeas por implementar este blindaje democrático responde de forma directa a un cambio de escenario en el frente militar convencional. Evaluaciones estratégicas recientes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) indican que el ritmo de avance de las tropas rusas en Ucrania se ha desplomado a menos de 5 kilómetros cuadrados diarios en lo que va de 2026, atrapado en un déficit crónico de reclutamiento y pérdidas materiales que comprometen su sostenibilidad financiera.

Ante la “perspectiva real de una derrota” en una campaña convencional estancada —según los análisis del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO)—, el Kremlin ha decidido trasladar el peso del conflicto de manera sistémica hacia la “zona gris”. Al verse limitado en el campo de batalla terrestre, Moscú intensifica sus tácticas asimétricas dentro de las fronteras de la Unión Europea. La estrategia de Vladímir Putin se desplaza así hacia la desestabilización interna, recurriendo a ciberataques, sabotajes y operaciones informáticas orientadas a explotar las vulnerabilidades sociales y fracturar la cohesión del bloque, que paralelamente ha consolidado su autonomía militar mediante un paquete de asistencia de 90.000 millones de euros para Kiev.

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“La manipulación de información extranjera y la interferencia híbrida son cada vez más sofisticadas y coordinadas”, afirmó el eurodiputado sueco Tomas Tobé, ponente del informe. “Ningún Estado miembro puede contrarrestar esto eficazmente solo. Por eso el informe exige una agenda de reformas prácticas centrada en mayores capacidades operativas”. El Parlamento en su conjunto someterá el texto a votación definitiva durante la sesión plenaria de septiembre.