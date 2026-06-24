Para el presidente de la UIA, la industria moderó sus precios y en los últimos 2 años “fue un gran ancla para la inflación”

Rappallini aseguró que los precios de la industria aumentaron por debajo de la inflación

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, dialogó con Infobae en Vivo, sostuvo que la industria ha sido un gran ancla para la inflación en los últimos dos años, ya que sus precios aumentaron por debajo del nivel general. Al mismo tiempo, mostró preocupación por la carga impositiva y el nivel de actividad.

“Cuando se observan los niveles de inflación de los últimos 2 años, la inflación general estuvo en torno al 180% o 190%, los servicios alrededor del 300%, muy por encima de la inflación general, y la industria en 120%. Nosotros hemos sido un gran ancla para la inflación”, dijo el titular de la UIA.

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Entonces, consideró: “Bajemos los impuestos, porque hoy se hace difícil competir con un mundo globalizado, muy agresivo por parte de China. El sector industrial necesita tener condiciones para poder competir”.

En ese sentido, destacó que hubo avances en la reducción de los derechos de exportación para productos industriales. Señaló que la Argentina es uno de los pocos países que aún mantiene este tipo de gravámenes y recordó que ya se implementó una primera etapa de rebajas para las pymes, mientras que una segunda fase se aplicará de manera escalonada hasta el próximo año.

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Rappallini: “Bajemos los impuestos, porque hoy se hace difícil competir con un mundo globalizado, muy agresivo por parte de China"

Asimismo, indicó que la UIA mantiene un diálogo permanente con el Gobierno para impulsar medidas que mejoren la competitividad, entre ellas una reducción de los aportes patronales y la creación de un régimen específico para la industria, similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según explicó, así como el RIGI permitió equiparar las condiciones tributarias de sectores vinculados a los recursos naturales con las de países competidores como Chile, Australia, Estados Unidos o Perú, la industria también necesita herramientas para competir con economías como Brasil o China.

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“La presión fiscal está en torno a 50 puntos, pero hay un 40% de informalidad, entonces aparece como 30 porque hay una gran parte que no paga”, sostuvo.

Respecto de la actividad económica, advirtió que el panorama para la segunda mitad del año luce “complejo” y consideró necesario “motivar el consumo y generar condiciones para que haya crédito, para que todos los sectores que están rezagados vuelvan a reactivarse”.

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Rappallini afirmó que la industria continúa mostrando una dinámica heterogénea, también “a dos velocidades”, y remarcó que varios rubros aún no lograron recuperar los niveles de actividad de 2022. Entre ellos mencionó a la construcción, el sector textil, el calzado, la metalmecánica y los autopartistas, que todavía se encuentran entre 25% y 30% por debajo de los registros de aquel año.

Rappallini afirmó que la industria continúa mostrando una dinámica heterogénea, también “a dos velocidades”

Precisó que, a nivel general, el sector manufacturero aún se ubica alrededor de un 10% por debajo de los niveles de 2022, que eran niveles que ya venían con un atraso de casi 15 años. No obstante, valoró que la economía muestre signos de crecimiento y que las exportaciones continúen expandiéndose.

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Sin embargo, remarcó que es necesario observar la situación de todos los sectores productivos, ya que persisten problemas vinculados a la pérdida de empleo, que ya asciende a 70.000 puestos desde mediados de 2023, y al cierre de empresas.

Rappallini dijo que las pymes fueron las más afectadas por el fuerte aumento de las tasas de interés, que impactó de lleno sobre su situación financiera. En ese contexto, destacó que en los últimos meses se puso en marcha un esquema para facilitar la renegociación de deudas empresariales y permitir que las firmas puedan normalizar su situación.

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Según explicó, la iniciativa fue trabajada junto con los bancos y surgió como respuesta a las dificultades generadas por la crisis financiera registrada entre septiembre y octubre del año pasado, cuando las tasas de interés llegaron a ubicarse cerca del 100%.

Por otra parte, insistió en la necesidad mejorar las condiciones de competitividad, especialmente ante un escenario de mayor apertura económica.

Al respecto, Rappallini también advirtió que muchos productos importados ingresan al mercado en condiciones más favorables desde el punto de vista tributario y arancelario. Entonces, cuentan con ventajas que reducen significativamente sus costos respecto de la producción local.

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Además, afirmó que la preocupación por el avance comercial de China es compartida por otras economías y mencionó que tanto Estados Unidos como Europa y Brasil comenzaron a adoptar medidas para enfrentar esa situación. “Hoy el mundo está tomando nota de la agresividad comercial de China y aplicando medidas”, aseguró.

El titular de la UIA remarcó que China concentra cerca del 55% de la producción mundial de acero, automóviles, aluminio y plásticos, y advirtió que posee capacidad para expandir aún más esa participación. A su juicio, una concentración excesiva de la producción manufacturera mundial pondría en riesgo el funcionamiento del comercio internacional.

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“El libre comercio funciona cuando hay reglas parejas para todos. Si tenés un país que directamente subsidia exportaciones, no vas a tener libre comercio, va a ser un monopolio total, con destrucción de los tejidos industriales y empresas a nivel global”, concluyó.

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