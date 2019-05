Sentados en la primera fila, asistió al acto un elenco de dirigentes de Unidad Ciudadana. Sobre todo hubo una fuerte presencia de La Cámpora, que se vio representada en el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Mariano Recalde y los diputados nacionales Eduardo "Wado" de Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque y Mayra Mendoza. Cerca de ellos estuvieron el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ex ministro de Educación, Daniel Filmus y el ex embajador del Vaticano, Eduardo Valdéz. Se destacó además una aliada recientemente recuperada : la ex Libres del Sur y competidora de Recalde en las primarias de la Ciudad, Victoria Donda.