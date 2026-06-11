De Perú a Colombia: así celebran los fanáticos del mundo la víspera del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

Gente de Perú y Colombia conviven en la explanada del estadio Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente en la explanada del estadio Ciudad de México se transforma en una celebración internacional a pocas horas del inicio del Mundial 2026. Entre la multitud, destacan los relatos de seguidores llegados desde distintas latitudes, todos reunidos por la pasión futbolera y la expectativa que genera el primer partido.

Varios aficionados provenientes de Cali, Colombia comparten su experiencia: “No, no conocíamos el estadio. Apenas vinimos hoy. Llegamos aquí, fuimos a Cancún y ahora ayer fuimos a la Villa Olímpica”, comentan todavía sorprendidos por el ambiente previo al torneo.

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A pesar de no tener boleto para la inauguración, explican que la verdadera motivación es “vivir el ambiente”, explorando tanto el estadio como otros rincones emblemáticos de la ciudad.

Aficionadas de Colombia viajaron a México y fueron a conocer el Azteca a pesar de no tener boleto para el Mundial (Luz Coello / Infobae México)

En las horas previas al evento inaugural del Mundial 2026, la explanada se convierte en punto de encuentro para seguidores de diferentes países: muchos de ellos no cuentan con entrada para el partido, pero viajan motivados por la efervescencia que genera un evento de talla mundial, la hospitalidad local y la oportunidad de convivir con gente de otras partes de este planeta.

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El clima resulta tema obligado entre los visitantes. “Ha llovido todo el tiempo. Mucho frío hemos tenido”, admite uno de los seguidores colombianos antes de celebrar la tregua meteorológica: “Afortunadamente hoy el día está soleado”. Al despedirse, no dudan en reconocer cómo han sido recibidos: “Gracias, México. Nos han tratado muy bien”.

Personas de Colombia ponen el ambiente en las inmediaciones del recinto (Luz Coello / Infobae México)

Fanáticos peruanos y la ilusión compartida

Desde Perú, el señor Jorge describe con entusiasmo su travesía futbolera. “Venimos de haber ido al partido que hubo en Puebla de Perú, con España, en el que perdimos 3 a 1. Hicimos por lo menos un honor compitiendo con un campeón mundial”, relata, mientras anticipa el deseo de estar presente en la inauguración del torneo.

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Cuando se le pregunta por el costo de su boleto, responde con humor que prefiere reservarse el dato, aunque reconoce que “lo que vale la pena vale la pena”. Para él, el verdadero significado de la cita mundialista trasciende los partidos:

Aficionados peruanos no se pierden el Mundial 2026 desde afuera del Azteca y nos revelan cuánto pagaron para estar en la inauguración. (Luz Coello / Infobae México)

“Estamos en esta fiesta deportiva para que todo el mundo se una. Porque estas son oportunidades para que el mundo se una”. En medio de la expectativa y la diversidad de nacionalidades, los seguidores extranjeros coinciden en un deseo compartido: que el Mundial sea un espacio para el encuentro y la convivencia pacífica.

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El mensaje de Jorge a sus compatriotas tiene un tono esperanzador: “Que hagamos fuerza para que la paz en el mundo nos una con el deporte y que sigamos adelante para que la población mundial se desarrolle”.

La explanada del estadio Ciudad de México, colmada de acentos, camisetas y banderas, se convierte así en un microcosmos de la fiesta mundial. Los visitantes de distintas geografías encuentran en la Capital no solo hospitalidad, sino también el espacio ideal para celebrar la diversidad y la pasión por el futbol.

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