El año pasado, su madre y el gran amigo de su padre se reconciliaron y también lo hizo Máximo Kirchner. "Del armado de la provincia se encarga Maxi", así se refirió Alberto Fernández al diputado que lo acompañaba, en diminutivo. Varias veces dijo cariñosamente "Maxi" durante el asado en Lomas de Zamora organizado por Martín Insaurralde para acordar la estrategia provincial. Los intendentes pidieron "orden" y no ir a internas en sus distritos. No hablaron de la fórmula nacional, pensaron que había tiempo todavía y que para ganar la presidencia hay que ganar en Buenos Aires. Fernández y Kirchner evitaron hablar de una decisión que ya había tomado Cristina el día anterior y que sólo conocían ellos dos, la ex presidenta y probablemente una o dos personas más.