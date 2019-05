Los dichos de Cornejo volvieron a darle cartel mediático a un clima interno que no había desaparecido de la noche a la mañana pero que se sentía al menos algo amortiguado, sobre todo externamente. La derrota electoral en Córdoba, alimentada pero no sólo explicable por la división de Cambiemos –según admiten algunas fuentes dentro y fuera del Gobierno-, estaba en el centro de la discusión desde el lunes, condimentada por las acusaciones de Elisa Carrió que parecieron limitadas a funcionarios para no afectar al Presidente. Un golpe en las urnas, con radicales en el centro a dos semanas de la Convención Nacional de la UCR.