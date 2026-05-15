Boletos para ver a Natalia Lafourcade en el Metropolitan: el precio más barato y cómo comprarlos antes de que se agoten

La artista más laureada en los Grammy Latinos, la mexicana Natalia Lafourcade, anunció dos shows para CDMX de su Cancionera Tour. EFE/David Borrat.

Natalia Lafourcade anunció dos conciertos en el Teatro Metropólitan de CDMX los días 11 y 12 de octubre de 2026 como parte de su Cancionera Tour.

Los boletos para los shows de Natalia Lafourcade estarán disponibles a través de Ticketmaster, con diferentes fechas de preventa y precios según la zona seleccionada. Si quieres asistir, ve haciendo una cuenta en dicha plataforma.

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La venta a fans está habilitada este 14 de mayo desde las 12:00 horas. La preventa exclusiva para clientes de Banamex se realizará el 15 de mayo a las 11:00 horas. La venta general se abrirá al público el 16 de mayo a las 11:00 horas. Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma de Ticketmaster.

Para quienes cuenten con tarjeta de crédito Banamex, existe la opción de pagar a 3 meses sin intereses en compras a partir de $3 mil pesos mexicanos.

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Precios para Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade regresa con su "Cancionera Tour" a CDMX (Ocesa)

Preferente A: 3 mil 500 pesos mexicanos

Preferente AA: 3 mil 200 pesos mexicanos

Preferente B: 2 mil 400 pesos mexicanos

Preferente BB: 2 mil 100 pesos mexicanos

Balcón C: 1mil 200 pesos mexicanos

Balcón D: 1 mil pesos mexicanos

Balcón E: 800 pesos mexicanos

El precio más bajo para asistir corresponde a la sección Balcón E, con un costo de $806 pesos mexicanos, ya incluyendo cargos por servicio.

El boleto más barato para Natalia Lafourcade: ventajas y desventajas

Natalia Lafourcade anuncia dos nuevos conciertos en el Teatro Metropólitan para octubre de 2026 tras agotar presentaciones previas (Ocesa)

El boleto más económico para el concierto corresponde a la sección Balcón E, con un precio de 800 pesos mexicanos. Esta zona se ubica en la parte más alejada del escenario y ofrece asientos asignados para todos los asistentes.

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La vista desde Balcón E es panorámica, lo que permite observar la totalidad del recinto. Sin embargo, la distancia implica que la artista se ve limitada y que la experiencia visual depende en gran medida de las pantallas gigantes instaladas en el lugar.

El costo de 800 pesos mexicanos ya incluye los cargos por servicio, lo que convierte a esta sección en la opción más accesible para quienes buscan asistir sin gastar tanto. A pesar de las desventajas en cuanto a cercanía y detalle visual, la ubicación asignada brinda la certeza de contar con un asiento reservado.

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Tips para comprar los boletos en línea

Comprar boletos en ticketmaster en sencillo siempre que sigas bien los pasos (AP foto/Phelan M. Ebenhack)

Realiza la compra desde un solo dispositivo, ya sea computadora o celular.

Ten listos los datos de tu tarjeta bancaria antes de que inicie la venta.

Confirma que tu tarjeta esté habilitada para compras en línea y tenga saldo suficiente.

Usa una conexión a internet estable y de preferencia una red privada.

Al ingresar a la fila virtual, no cierres ni actualices la ventana para no perder tu turno.

No abras varias sesiones con la misma cuenta, ya que el sistema puede bloquearte.

Sigue todas las indicaciones que aparecen en pantalla durante el proceso.

Ten a la mano tus datos personales y de contacto para completar la compra rápidamente.

Al finalizar, revisa tu correo electrónico para confirmar la compra y guardar los boletos digitales.

Cumplir con estos pasos agiliza el proceso y reduce el riesgo de perder la oportunidad de compra.