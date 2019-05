"La situación en Córdoba tensó la interna de Cambiemos al máximo y no se rompió, así que no podemos dejar de ser optimistas con respecto a nuestro futuro en común", dijo a Infobae un dirigente allegado a Peña. Y explicó que si bien en el resto del país las encuestas fueron la herramienta para dirimir candidaturas internas, en Córdoba no funcionó porque las diferencias a favor de Mario Negri no eran categóricas y porque Ramón Mestre no quiso adecuarse a un mecanismo decidido en la Casa Rosada.