Luciani también explicó que había una divergencia entre los 15 días que recomendaba el médico y los 10 días alternativos que planteó la defensa, que no era comprensible ni se explicaba por qué la internación debía ser en ese sanatorio -a mil kilómetros de la ciudad de Buenos Aires- y no en uno más cercano y que el diagnóstico médico no era preciso, sino genérico. Y por último le pidió al Tribunal Oral que Pavesi, de 67 años, sea revisado por el Cuerpo Médico Forense para determinar su estado de salud físico y psíquico.