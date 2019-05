La diputada y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió aseguró que su espacio político "no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad", en referencia a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de someter a revisión el ex pediente de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública donde está acusada la senadora y ex presidente Cristina Kirchner.