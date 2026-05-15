Anuncian acciones contra Petro por desacato del fallo que le ordenó disculparse por llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas

La Corte Constitucional ordenó al presidente hacer una alocución sobre el tema de las mujeres periodistas como forma de reparación por llamarlas "muñecas de la mafia" - crédito Ovidio González/Presidencia

La periodista y escritora María Andrea Nieto informó que su abogado presentará un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no cumplir cabalmente con un fallo de la Corte Constitucional, mediante el cual se le ordenó disculparse por asegurar que las periodistas son “muñecas de la mafia”.

“Soy coadyuvante de una de las tutelas que la Corte revisó y que falló a favor de las colombianas. Este proceso lo hago porque estoy convencida de las luchas que millones de mujeres han dado a lo largo de la historia para tener derechos plenos, políticos y civiles”, indicó la periodista en su cuenta de X.

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De acuerdo con su explicación, la Corte Constitucional ordenó al primer mandatario realizar una alocución orientada a tratar únicamente ese tema. También exigió que rectifique lo que dijo en todas sus redes sociales y las de la Presidencia de la República y que se comprometa a no volver a violentar a las mujeres que ejercen el oficio.

“Acá no hay ideologías, ni divisiones, tenemos el deber de defender los derechos que tantos siglos le costaron a nuestras antepasadas. Petro cumpla el fallo, respete la ley, respete las Altas Cortes de Colombia y respete a las mujeres de Colombia”, precisó.

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