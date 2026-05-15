Colombia

Anuncian acciones contra Petro por desacato del fallo que le ordenó disculparse por llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas

La comunicadora María Andrea Nieto informó que su abogado se encargará de promover el desacato. Indicó que el jefe de Estado no cumplió a cabalidad con lo exigido por la Corte Constitucional

Guardar
Google icon
- crédito Ovidio González/Presidencia
La Corte Constitucional ordenó al presidente hacer una alocución sobre el tema de las mujeres periodistas como forma de reparación por llamarlas "muñecas de la mafia" - crédito Ovidio González/Presidencia

La periodista y escritora María Andrea Nieto informó que su abogado presentará un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no cumplir cabalmente con un fallo de la Corte Constitucional, mediante el cual se le ordenó disculparse por asegurar que las periodistas son “muñecas de la mafia”.

Soy coadyuvante de una de las tutelas que la Corte revisó y que falló a favor de las colombianas. Este proceso lo hago porque estoy convencida de las luchas que millones de mujeres han dado a lo largo de la historia para tener derechos plenos, políticos y civiles”, indicó la periodista en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su explicación, la Corte Constitucional ordenó al primer mandatario realizar una alocución orientada a tratar únicamente ese tema. También exigió que rectifique lo que dijo en todas sus redes sociales y las de la Presidencia de la República y que se comprometa a no volver a violentar a las mujeres que ejercen el oficio.

“Acá no hay ideologías, ni divisiones, tenemos el deber de defender los derechos que tantos siglos le costaron a nuestras antepasadas. Petro cumpla el fallo, respete la ley, respete las Altas Cortes de Colombia y respete a las mujeres de Colombia”, precisó.

PUBLICIDAD

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroPeriodistasMuñecas de las mafiaDesacatoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia extraditó al primer integrante del Tren de Aragua que será acusado de terrorismo en Estados Unidos

José Enrique Martínez Flores es acusado de coordinar el tráfico de estupefacientes, la extorsión, prostitución y homicidios en la región

Colombia extraditó al primer integrante del Tren de Aragua que será acusado de terrorismo en Estados Unidos

Estas son las leyendas del fútbol que nombró Shakira en su nueva canción “Dai Dai”: incluyó a un colombiano

La artista barranquillera hizo un recorrido por varias de las figuras más influyentes en la historia del fútbol en el himno oficial rumbo al Mundial de 2026, y mezcló ídolos históricos y estrellas actuales con un homenaje especial para su país

Estas son las leyendas del fútbol que nombró Shakira en su nueva canción “Dai Dai”: incluyó a un colombiano

Gobernación de Boyacá lanzó convocatoria para becas parciales y concursos académicos en educación superior: así puede participar

Un paquete de iniciativas facilita la inscripción a programas de pregrado, especialización y doctorado en diversas áreas, además de la promoción de competencias bilingües mediante certámenes orientados a estudiantes de secundaria

Gobernación de Boyacá lanzó convocatoria para becas parciales y concursos académicos en educación superior: así puede participar

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”

El delantero de 22 años ha anotado tres goles y ha dado una asistencia vistiendo la camiseta de la Selección Colombia

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”

Miguel Uribe Londoño exigió garantías ante las amenazas recibidas por el presidente del Partido Demócrata Colombiano: “Sabemos que vives aquí”

Pedro Adán Torres, fundador de la colectividad, denunció que está siendo perseguido y que ha recibido mensajes intimidantes, en los que también amenazan a su familia

Miguel Uribe Londoño exigió garantías ante las amenazas recibidas por el presidente del Partido Demócrata Colombiano: “Sabemos que vives aquí”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

Estas son las leyendas del fútbol que nombró Shakira en su nueva canción “Dai Dai”: incluyó a un colombiano

Estas son las leyendas del fútbol que nombró Shakira en su nueva canción “Dai Dai”: incluyó a un colombiano

Shakira sorprendió con anuncio sobre “Dai Dai”: donará el dinero de la canción y de su gira a una causa social ligada a la educación y al deporte

Así suena “Dai Dai”, la canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Burna Boy: video y letra

La historia de las canciones del Mundial: los primeros intentos (1962-1986)

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Deportes

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”

La selección Colombia ya tendría fecha para presentar la lista de 26 convocados al Mundial 2026: habría evento especial

Carlos Cuesta: la importancia de su familia para llegar al Mundial 2026 con la Selección Colombia

Esta sería la fecha en la que Richard Ríos se quedaría sin técnico en Benfica: José Mourinho tendría las horas contadas

Selección Colombia: la historia de Carlos Cuesta, el defensor que gracias a su abuela jugará el Mundial 2026