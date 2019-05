Especificó que la iniciativa no incluye a parte de la oposición ni a los trabajadores, los jubilados y las PyMES, a quien los describe como los "actores perjudicados por sus políticas". A su vez, Massa advirtió: "No habrá acuerdo, no habrá salida de la crisis, no tendremos soluciones reales a los problemas de los argentinos, si buena parte del Congreso no participa y si una porción importante de la sociedad no se siente representada. Hay que terminar, de una vez, con el negocio de la grieta".