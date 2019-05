Macri intenta mostrar calma para evitar que se extienda el pánico entre los integrantes de su Gobierno. "Hay que gestionar el terror. Hoy estamos en el peor de los mundos, pero si todos estamos tranquilos el lobo no va a venir", le escucharon decir esta semana. Pero en cada encuentro el Presidente no se preocupa demasiado por ocultar cuál es su verdadera obsesión. Más allá de lo que muchos podrían pensar, no es derrotar a Cristina Kirchner ("el lobo"), aunque eso sea indispensable para lograr lo que hoy le quita el sueño. Se trata de demostrarles a los argentinos que lo votaron en 2015, demostrarse a él y -sin querer entrar en el terreno del doctor Ahumada- probablemente también a su padre ya muerto, que no fracasó. Que si no pudo realizar los cambios que se había propuesto no fue por incapacidad sino por una sucesión de contratiempos que surgieron en forma imprevista. Eso es lo que piensa el Presidente y lo que repite cada vez que puede. Pero no hay mejor forma de resumirlo que con una frase que utilizó el propio Macri en estos días frente a distintos interlocutores: "No soy ningún boludo".