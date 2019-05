Después de haber cuestionado por las redes sociales la convocatoria del Gobierno a buscar consensos con la oposición, Roberto Lavagna volvió a referirse al tema al cerrar un evento organizado por el Movimiento Productivo Argentino (MPA) y la UCES sobre el futuro del trabajo. "Me alegro mucho de que se hable de consensos. Es una palabra que suena muy atractiva, pero puede ser peligrosa. Consensos sobre más de lo mismo no tiene ningún sentido. Los 10 puntos anunciados son más de lo mismo", manifestó el ex ministro de Economía.