El juez federal Luis Rodríguez decidió abandonar la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la misma por la que había ordenado -instado por la Cámara Federal- el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Rodríguez resolvió ahora mandarle el expediente al juez Claudio Bonadio, que tenía una investigación sobre la central térmica de Río Turbio, un ambicioso proyecto kirchnerista que no puede funcionar porque no produce el carbón necesario.