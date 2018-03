Para Alessandra Minnicelli, la mujer de De Vido, la Oficina Anticorrupción "no tiene nada de transparente, porque no publica las actividades que desarrolla ni las presentaciones que hace". "Me parece muy serio que el poder ejecutivo nacional esté presionando tanto sobre el poder judicial; me sorprende el silencio o inacción del poder legislativo", amplió en diálogo con radio Rivadavia.