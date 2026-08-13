“Los postes”: Cuatro adolescentes salvadoreños intentaban reactivar una pandilla y tribunal les dicta internamiento

El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de Santa Ana ordenó hasta 20 años de internamiento para cuatro menores por integrar la pandilla Barrio 18, facción Sureños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de Santa Ana ordenó hasta 20 años de internamiento para cuatro menores de edad por integrar la pandilla Barrio 18, facción Sureños, después de que la Fiscalía acreditara que participaban en un intento de reactivación de la clica Hoover Vatos Locos Sureños en El Refugio, Ahuachapán Norte.

La resolución alcanzó a cuatro adolescentes: tres deberán cumplir 20 años de internamiento y uno recibió 10 años. Todos permanecen en un centro de reclusión especializado para menores, donde cumplirán la medida impuesta.

Según la Fiscalía General de la República, los jóvenes operaban en la jurisdicción del distrito de El Refugio y cumplían funciones de colaboradores o “postes” dentro de la estructura. La acusación sostuvo que eran responsables de apoyar la reorganización de la pandilla en esa zona de Ahuachapán Norte.

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La investigación vinculó a los menores con vigilancia, grafitis y actos de intimidación

De acuerdo con el informe fiscal citado por otros medios de comunicación nacional, las pesquisas demostraron que los procesados vigilaban la presencia de agentes de seguridad, hacían señas pandilleriles y pintaban grafitis en lugares concurridos. También intimidaban a habitantes de la zona, con lo que contribuían al control territorial de la estructura.

La investigación los vinculó con vigilancia, grafitis y amenazas a vecinos para apoyar el control territorial de una estructura criminal, tras una denuncia que activó registros preventivos desde enero de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación comenzó tras una denuncia recibida en enero de 2025. A partir de ese aviso, las autoridades realizaron registros preventivos en el sector, identificaron a los menores, verificaron sus perfiles y ejecutaron las detenciones.

La Fiscalía General de la República presentó lo que describió como abundantes pruebas para sostener la participación activa de los adolescentes en la pandilla. Con base en ese material, el tribunal dictó las medidas de internamiento.

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El caso se suma a otras detenciones de menores por material alusivo a pandillas

medios nacionales también mencionan otros expedientes recientes relacionados con adolescentes y contenido vinculado a estas estructuras. En agosto de 2026, en Ilobasco, departamento de Cabañas Oeste, miembros de la Fuerza Armada ubicaron a un joven de 16 años que luego fue entregado a la Policía Nacional Civil tras hallarse imágenes y videos relacionados con pandillas en su teléfono.

En junio de 2026, otro menor fue detenido en la urbanización Tikal Norte, en Apopa, después de publicar videos en redes sociales con música asociada a la Pandilla Barrio 18 y hacer señas con las manos. Un año antes, en junio de 2025, dos menores identificados como Julio F. y Xavier S. fueron arrestados por agrupaciones ilícitas, luego de que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública confirmara que guardaban fotografías haciendo señas de pandillas en sus dispositivos.

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Las pesquisas vincularon a los menores con vigilancia a agentes de seguridad, grafitis, señas pandilleriles y actos de intimidación en Ahuachapán Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador refuerza sanciones para adolescentes en pandillas

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas que endurecen las penas para menores de edad involucrados en pandillas y delitos graves. Ahora, adolescentes desde los 12 años pueden recibir cadena perpetua y cumplir condenas en cárceles de adultos si son hallados culpables de crimen organizado, homicidio, secuestro o tráfico de armas. Hasta los 18 años, permanecerán en pabellones separados y luego pasarán al régimen penitenciario general.

Las reformas también eliminan los beneficios de libertad condicional para quienes cometan delitos de crimen organizado. Los legisladores buscan evitar la reincidencia y fortalecer la seguridad pública. Los menores procesados por delitos comunes seguirán bajo la Ley Penal Juvenil y otras normativas de reintegración social.

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