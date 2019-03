"Hablamos no sólo del Sr. De Vido, sino de la Sra. Alessandra Minnicelli, quien no tiene relación alguna con dicho proceso (de los cuadernos), o con la familia Caballero (a excepción de la Sra. Caballero con quien tiene una relación empleador-empleado, correctamente declarada), quienes, por designio de un temperamento desprovisto de fundamentación y ajeno al cuadro procesal existente, son sometidos a una nueva magistratura, con todo lo que ello conlleva, dentro del marco de una investigación en donde sus garantías no se encuentran aseguradas", se aseguró.