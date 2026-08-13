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Mercados: las acciones y los bonos argentinos retoman las bajas mientras Wall Street anota un nuevo máximo

Mientras la cotización del petróleo retrocede 1%, el índice S&P 500 de Nueva York gana 0,8%, en un máximo histórico. El Merval porteño cae 1% y el riesgo país sube a 473 puntos

El S&P 500 superó los 7.800 puntos por primera vez.
El S&P 500 superó los 7.800 puntos por primera vez.
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Los indicadores de Wall Street retomaron las subas este jueves y el promedio S&P 500 (+0,8%) anota un nuevo récord histórico por encima de los 7.800 puntos. El panel tecnológico Nasdaq progresa 1%, mientras que el Dow Jones de Industriales sube 0,5 por ciento.

A las 13:10 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió la inercia inicial y cae 1% en pesos, en los 2.970.000 puntos, en su nivel mínimo desde finales de mayo.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hay caídas generalizadas. Del lado ganador resalta Edenor (+4,9%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:20 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:20 horas)

Los precios del crudo bajaban en torno a 1% este jueves, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de una menor demanda mundial este año y el aumento de existencias en Estados Unidos, aunque los precios encontraban apoyo en la falta de avances en las negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz y las interrupciones en el suministro.

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Los futuros del Brent del Norte restaban 0,9%, a USD 88,20 el barril para entregar en octubre, para recortar las ganancias acumuladas en las seis sesiones previas. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos perdía 1%, a 82,47 en los contratos a septiembre, tras haber subido en las últimas cinco sesiones.

En este rubro, el ADR de YPF cedía 0,8%, a USD 48,50, mientras que Vista Energy gana 0,5 por ciento.

El fuerte aumento de las existencias petroleras en Estados Unidos la semana pasada supone un obstáculo para los precios, señaló a Reuters Giovanni Staunovo, analista de UBS, quien añadió que el descenso debería ser limitado mientras los flujos a través del Estrecho de Ormuz sigan siendo reducidos.

Los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos registraron su mayor aumento semanal desde enero de 2023 debido al desplome de las exportaciones, según datos de la Administración de Información de Energía (EIA) publicados el miércoles.

Por su parte, la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) rebajó en su informe mensual sobre el mercado petrolero su previsión de crecimiento de la demanda mundial de crudo para 2026 a 580.000 barriles por día.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo que espera una contracción del consumo de 1,6 millones de barriles diarios este año, frente a la previsión de 1 millón de barriles diarios del mes pasado, con una demanda frenada por el aumento de los precios y la restricción del suministro debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las interrupciones del suministro en Oriente Medio y la región del mar Negro siguen respaldando los precios del petróleo, mientras Washington y Teherán se enzarzan en disputas por el Estrecho de Ormuz.

El Estrecho está “bajo el control y la gestión de Irán”, afirmó el jueves el recién nombrado jefe de la unidad paramilitar iraní Basij, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que su país tiene el “control total” de esta vía navegable estratégica.

Por otra parte, los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- también revirtieron una ganancia inicial y por la tarde restan 0,1% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que avanzaba tres unidades, a 473 puntos básicos.

Los expertos de Max Capital consideraron en vistas de los comicios presidenciales de 2027 que “los bonos en dólares probablemente tendrán más apoyo que la moneda, donde los inversores locales -más preocupados por los riesgos electorales- son los inversores marginales. Por eso, mantenemos una posición neutral en bonos en dólares y recomendamos reducir posiciones en pesos por debajo de (una tasa de cambio) de $1.490 por dólar. Nos gustan los bonos 2028 y 2038 en el segmento en dólares”.

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